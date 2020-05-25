Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа

Влада Некрасова

Египетский медицинский синдикат (EMS) сегодня, 25 мая, предупредил о надвигающемся «полном крахе» системы здравоохранения страны, обвинив Министерство здравоохранения страны в халатности и неспособности защитить медработников от коронавируса Covid-19. Об этом в понедельник передаёт агентство France-Presse.

«Синдикат предупреждает, что система здравоохранения может полностью развалиться, что приведёт к катастрофе, затрагивающей всю страну, если не устранить халатность Министерства здравоохранения и отсутствие действий в отношении медицинского персонала», — говорится в заявлении общественной организации, одной из основных миссий которой является защита прав и отстаивание интересов работников медицинской сферы Арабской Республики Египет (АРЕ).

По данным EMS, жертвами эпидемии Covid-19 в крупнейшей арабской республике к сегодняшнему дню стали 19 врачей и других сотрудников системы здравоохранения, более 350 медработников оказались инфицированы.

«Министерство здравоохранения несёт полную ответственность за увеличение числа смертей и случаев заболевания среди врачей из-за своей халатности… Это равносильно убийству по неосторожности или из-за неисполнения своих должностных обязанностей», — говорится в тексте заявления.

В Египте, самой густонаселённой арабской стране, по данным на 25 мая, зарегистрировано более 17 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и 764 летальных исхода среди пациентов с диагнозом Covid-19.

EMS призвал «исполнительную, законодательную и судебную ветви власти Египта заставить Министерство здравоохранения выполнить требования» синдиката. Они включают в себя предоставление всем врачам средств индивидуальной защиты (СИЗ), обучение работе с пациентами, заболевшими коронавирусом, и тестирование для тех, у кого есть симптомы или кто контактировал с инфицированными людьми.

В последние годы из-за значительного оттока медицинских специалистов за границу в Египте ощущается острый дефицит подготовленных кадров в системе здравоохранения, нехватка медоборудования, средств защиты и препаратов, в неудовлетворительном состоянии находится множество больниц, особенно в отдалённых регионах страны.

Заявление EMS местные комментаторы связывают с вызвавшим большой резонанс случаем в Египте: 32-летний доктор Валид Йехия скончался в субботу, 23 мая, после того как не смог найти свободную койку в изоляторе.

Заместитель министра здравоохранения АРЕ Ахмед аль-Собки заявил на прошлой неделе, что 17 больниц и медизоляторов, зарезервированных для приёма новых пациентов с коронавирусом, достигли максимальной загруженности уже в начале этого месяца.

Как сообщало ИА Newstes, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил 17 мая об ужесточении карантинных мер на время праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) после окончания священного для мусульман месяца Рамадан. В частности, глава правительства АРЕ объявил, что с 24 по 29 мая полностью прекращается движение общественного транспорта, будут закрыты торговые и развлекательные центры, набережные, пляжи, парки и рестораны. Комендантский час, который до этого начинался в 21.00, будет действовать с пяти вечера до шести утра. Кроме того, с 30 мая власти страны с населением более 100 млн человек приняли решение ввести в качестве обязательной для всех меры ношение в общественных местах защитных масок.