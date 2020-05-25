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Время для правды. Савченко впервые дала интервью российскому телеканалу

Время для правды. Савченко впервые дала интервью российскому телеканалу
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире российского телеканала НТВ заявила о готовности свидетельствовать в будущем о том, что происходило на Украине в период президентства Петра Порошенко.

"На самом деле эти показания где-то хранятся, я готова в дальнейшем свидетельствовать правдиво о том, что происходило в Украине, как для внутреннего расследования в Украине, так и для внешнего расследования, потому что мировая коррупция очень вредит Украине", – сказала она в интервью программе "Новые русские сенсации".

Она подчеркнула, что коррупция и на Украине, и во всем мире "расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей".

"Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский – все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить", – подчеркнула экс-нардеп.

Ранее радио Sputnik сообщило, что сторонники Порошенко нашли виновных в "сливе" аудиокомпромата в отношении экс-президента и Джозефа Байдена.

# Политика
По материалам: ria.ru

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