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Вучич пообещал к 2025 году увеличить рост средней зарплаты в Сербии почти в два раза

Вучич пообещал к 2025 году увеличить рост средней зарплаты в Сербии почти в два раза

Средняя месячная заработная плата в Сербии вырастет до 900 евро к 2025 году. С таким обещанием в ходе предвыборного собрания правящей Сербской прогрессивной партии в понедельник выступил президент страны Александар Вучич. 

В связи с действующим из-за эпидемии коронавируса запретом на массовые собрания мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Трансляция велась на странице политического объединения в Facebook.

«Через 10 дней мы представим новую программу, в которой покажем гражданам, каким образом собираемся добиться такого результата», — сказал глава государства.

По его словам, тяжёлые экономические реформы, проведённые в Сербии в 2014 году, дали хороший результат, и сегодня годовой экономический рост страны составляет 5,1 процента, что является наилучшим результатом в Европе.

«Это означает, что Сербия прогрессирует быстрее остальных. Мы не живём лучше, чем немцы, но мы сможем преодолеть быстрее существующую между нами разницу», — подчеркнул сербский лидер.

Очередные парламентские выборы в Сербии состоятся 21 июня. Избирательный список коалиции «Александр Вучич — за наших детей», возглавляемый Сербской прогрессивной партией, идёт первым номером в избирательных бюллетенях.

По данным республиканского статистического бюро Сербии, средняя месячная заработная плата в стране в марте 2020 года составила 500 евро.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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