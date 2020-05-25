Ввоз всех видов топлива в Россию приостановлен до октября

Алексей Вольцев

Ввоз импортного топлива в России приостановлен до 1 октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень включены, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли. Это сделано в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в РФ видов топлива по перечню», — говорится в документе.

Отмечено, что до 15 июля 2020 года срок действия постановления может быть изменен.

Как сообщало ИА Newstes , неделю назад стало известно, что Белоруссия увеличила продажи бензина в Россию в сотни раз. Белорусское моторное топливо, произведенное в основном из российской нефти, продают оптом в России дешевле, чем местное. В апреле продажи бензина из Белоруссии в Россию составили 49 тыс. тонн, а в мае — 27 тыс. тонн.

При этом сам Минск еще в начале марта дал от ворот поворот российскому бензину в стране. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом поднял акцизы на импорт нефтепродуктов, чтобы заставить российские компании, владеющие АЗС, покупать топливо сугубо у местных производителей.