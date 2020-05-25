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За покушение на взятку задержан зампрокурора Волгограда

За покушение на взятку задержан зампрокурора Волгограда

Заместитель прокурора Волгограда задержан по подозрению в покушении на получение взятки. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

«Во взаимодействии с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки, — сказала Черединина. — Прокуратура и в дальнейшем намерена бескомпромиссно реагировать на факты коррупции».

Фамилия задержанного не называется. В судебных и нормативных актах на сайте sudact.ru заместителем прокурора Волгограда указан Станислав Деревянченко.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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