За покушение на взятку задержан зампрокурора Волгограда
Сегодня, 16:21 Влада Некрасова
Заместитель прокурора Волгограда задержан по подозрению в покушении на получение взятки. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
«Во взаимодействии с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки, — сказала Черединина. — Прокуратура и в дальнейшем намерена бескомпромиссно реагировать на факты коррупции».
Фамилия задержанного не называется. В судебных и нормативных актах на сайте sudact.ru заместителем прокурора Волгограда указан Станислав Деревянченко.
По материалам: eadaily.com