Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Заболели шестеро, в том числе ребенок: в одном из городов Киевской области увеличилось число инфицированных COVID-19

Заболели шестеро, в том числе ребенок: в одном из городов Киевской области увеличилось число инфицированных COVID-19

Заболели шестеро, в том числе ребенок: в одном из городов Киевской области увеличилось число инфицированных COVID-19

В городе Переяслав Киевской области зафиксировано шесть новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщили в городском совете со ссылкой на комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, опасное заболевание выявлено у мужчин в возрасте 61, 59 и 22 лет, у 63-летней и 42-летней женщин, а также у 7-летнего ребенка.

При этом в больнице находится только 22-летний парень, остальные — на домашнем лечении.

Сообщается, что молодого человека госпитализировали в реанимационное отделение еще 17 мая после того, как он упал со второго этажа недостроенной пятиэтажки бывшего завода «Точмаш», где занимался паркуром. Его прооперировали, также дополнительно сделали ПЦР-тест, который оказался положительным. Пациента перевели в инфекционное отделение.

Парень учится в местном педуниверситете (факультет физического воспитания) и живет в общежитии. На заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение немедленно ограничить вход и выход в университетские общежития, строго контролировать жителей, которые выходят за продуктами или средствами гигиены, каждые два часа проводить дезинфекцию. За соблюдением всех требований будет следить полиция.

По данным комиссии, пока в двух общежитиях находится 152 человека. Им сделают ПЦР-тесты. Также определяют круг общения заболевшего. их отправят на обсервацию.

Всего в Переяславском районе подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом, из которых в городе — 7.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра воскресенья, 24 мая, в Украине подтверждены 20 986 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 617 случаев с летальным исходом и 7 108 случаев выздоровления пациентов.

29 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Игиловская сотня: МВД ФРГ назвало число «серьёзно» подготовленных боевиков
Игиловская сотня: МВД ФРГ назвало число «серьёзно» подготовленных
Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье
Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных
Что смотреть онлайн 25 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 25 мая. Расписание трансляций
Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Турция готова завозить российских туристов чартерами
Турция готова завозить российских туристов чартерами
Лунный день сегодня 25 мая 2020 года
Лунный день сегодня 25 мая 2020 года
Перечислены опасные для зараженных коронавирусом препараты
Перечислены опасные для зараженных коронавирусом препараты
Нетаньяху предстал перед судом в Израиле
Нетаньяху предстал перед судом в Израиле
Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19
Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19
Теперь и в политике. Во Франции мэром коммуны впервые стал трансгендер
Теперь и в политике. Во Франции мэром коммуны впервые стал трансгендер
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между

Топ на сегодня

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство от малярии
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Еще по теме

В Ирпене резко возросло число больных коронавирусом
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
Коронавирус в Киеве: опасное заболевание обнаружили еще у 3 детей
Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии увеличилось до 506