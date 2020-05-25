Заболели шестеро, в том числе ребенок: в одном из городов Киевской области увеличилось число инфицированных COVID-19

Влада Некрасова

В городе Переяслав Киевской области зафиксировано шесть новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщили в городском совете со ссылкой на комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, опасное заболевание выявлено у мужчин в возрасте 61, 59 и 22 лет, у 63-летней и 42-летней женщин, а также у 7-летнего ребенка.

При этом в больнице находится только 22-летний парень, остальные — на домашнем лечении.

Сообщается, что молодого человека госпитализировали в реанимационное отделение еще 17 мая после того, как он упал со второго этажа недостроенной пятиэтажки бывшего завода «Точмаш», где занимался паркуром. Его прооперировали, также дополнительно сделали ПЦР-тест, который оказался положительным. Пациента перевели в инфекционное отделение.

Парень учится в местном педуниверситете (факультет физического воспитания) и живет в общежитии. На заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение немедленно ограничить вход и выход в университетские общежития, строго контролировать жителей, которые выходят за продуктами или средствами гигиены, каждые два часа проводить дезинфекцию. За соблюдением всех требований будет следить полиция.

По данным комиссии, пока в двух общежитиях находится 152 человека. Им сделают ПЦР-тесты. Также определяют круг общения заболевшего. их отправят на обсервацию.

Всего в Переяславском районе подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом, из которых в городе — 7.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра воскресенья, 24 мая, в Украине подтверждены 20 986 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 617 случаев с летальным исходом и 7 108 случаев выздоровления пациентов.