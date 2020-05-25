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Захарова высказалась об обвинениях России в занижении данных по коронавирусу

Захарова высказалась об обвинениях России в занижении данных по коронавирусуМария ЗахароваФото: МИД РФ / РИА Новости

Конфликта России с изданиями, опубликовавшими обвинения в занижении данных по коронавирусу, не было — МИД лишь обращал внимание газет на опровержение их публикаций. Так по поводу международного инцидента высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «Комсомольская правда».

«У нас не было вражды, у нас было желание обратить внимание этих изданий на те опровержения, которые были даны со стороны официальных представителей наших ведомств. Именно такие письма были направлены в редакции Financial Times и The New York Times», — сказала Захарова в радиоэфире.

Она уточнила, что в результате Financial Times опубликовала материал за авторством российского посла, в котором тот изложил претензии дипломатического ведомства и привел данные, опровергающие заявления СМИ.

11 мая американская газета The New York Times и британская Financial Times опубликовали статьи, в которых говорилось, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. FT сделало такой вывод на основе данных о смертности в Москве и Санкт-Петербурге за апрель. NYT также ссылалось на статистику о более высоком уровне смертности в столице.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России назвал материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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