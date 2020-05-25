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Заразившийся коронавирусом Песков выписался из больницы

Заразившийся коронавирусом Песков выписался из больницыФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого ранее подтвердился коронавирус нового типа, выписан из больницы. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает издание Daily Storm со ссылкой на его супругу, фигуристку Татьяну Навку.

«Все хорошо [у нашей семьи], все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина», — сказала Навка.

О заражении официального представителя Кремля стало известно 12 мая. Коронавирус также был выявлен у Навки. 21 мая фигуристка сообщила, что поборола болезнь.

Описывая течение болезни, Песков отмечал, что в первый день после обнаружения вируса не было никаких симптомов, а затем у него повысилась температура.

Коронавирусная инфекция ранее была обнаружена и у премьер-министра Михаила Мишустина. Он выписался из больницы и приступил к работе 19 мая.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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