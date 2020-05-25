Затмения в июне 2020 года: даты и предостережения астрологов

Вадим Карасев

Затмения — одни из самых опасных астрологических явлений. В июне 2020 года ожидаются два затмения: солнечное и лунное. Астрологи расскажут о том, как себя вести и чего ждать в эти дни.

В этом году всего случится шесть затмений. Во многом это объясняет глобальные проблемы человечества в 2020 году, включая вирус, нанесший большой ущерб мировой экономике и множеству людей. В дни затмений полезно пользоваться заговорами на удачу, так как она может уйти от вас в самый неподходящий момент.

5 июня — полутеневое лунное затмение

Полутеневое затмение означает, что тень от нашей планеты закроет Луну лишь частично. Из этого следует, что сила данного явления окажется недостаточно высокой для того, чтобы нанести серьезный вред. С другой стороны, когда Луна лишь частично покрывается тенью Земли, считается, что неурядицы становятся скрытыми и неожиданными.

Тень Земли падет на Луну в Знаке Стрельца. Это значит, что неурядицы могут коснуться тех из нас, кто соберется в дальнюю дорогу, решит начать новое дело или соберется совершать дорогостоящие покупки. О проблеме вы вряд ли узнаете сразу. Это может быть забытый паспорт, о котором вы вспомните по пути в аэропорт или на вокзал, не учтенные важные факты перед началом ответственного дела или потерянный по пути в магазин кошелек. Старайтесь быть внимательнее 5 июня, проверяйте все дважды, а то и трижды.

Также эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в этот день стоит быть осторожнее с высказываниями. Во время затмений возрастает опасность сказать что-нибудь лишнее, обидеть человека пустяковой на первый взгляд фразой.

Астрологи рекомендуют 5 июня избавляться от обид и негатива в своем сердце, потому что данные эмоции могут привлечь много бед и проблем в вашу жизнь. Старайтесь в этот день быть позитивными и спокойными, протягивать руку помощи нуждающимся.

21 июня — кольцевое затмение Солнца

Кольцевое затмение очень опасно. Во время этого астрономического явления Луна полностью входит в солнечный диск, но по краям остается место, и поэтому полного затмения не происходит. В моменты подобных затмений Луна удалена от Земли на большее, чем обычно, расстояние. Астрологически подобное явление имеет негативные последствия. Оно означает, что проблемы и неудачи не только будут не очевидны сразу, но еще и дадут о себе знать слишком поздно.

Отмечается, что данное кольцевое затмение будет повторением через сарос кольцевого затмения 2002 года. Стоит вспомнить о событиях тех дней, чтобы понять, что может нас ожидать снова. В конце июня 2002 года произошло землетрясение в Иране, а в Танзании столкнулись два поезда, из-за чего погибло и пострадало множество человек. Что касается текущего кольцевого затмения, то его последствия могут иметь место в июне и в начале июля 2020 года. Старайтесь быть осторожнее, не полагайтесь на одну лишь удачу.

Если говорить конкретно о 21 июня, то в этот день у большинства людей ожидаются проблемы в семье, в рабочих коллективах, в дружбе. Астрологи отмечают, что люди во время затмения могут ссориться без особых на то причин, причем это может происходить дома, на работе и даже на улице, в общественных местах. Настоятельно рекомендуется обходить стороной агрессивно настроенных и странных людей, так как они будут источником повышенной опасности. Кому-то они могут просто испортить настроение, а с кем-то конфликт может дойти до драки или чего-то более опасного.

Это затмение пройдет в Раке, поэтому следует обращать особое внимание на домашние дела, на отношения с родственниками и второй половинкой. Не стоит давать никому пустых обещаний или критиковать близких людей. Нужно поддержать их, помочь им, но не в коем случае не осуждать. Следует остерегаться недоброжелателей и не верить слухам и сплетням. Если кто-то начнет говорить о вас за спиной, не стоит обращать внимания.