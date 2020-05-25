Женщина лишилась ноги из-за опасной инфекции

Влада Некрасова

Американка Джози Вендель пережила ампутацию ноги и лишилась мышцы на руке после заражения некротическим фасциитом, сообщает таблоид Daily Mail.

Женщина опубликовала в TikTok серию из 16 видео, в которых рассказала свою историю. Проблемы начались в апреле 2015 года, когда женщина начала испытывать жар и сильную боль во всем теле. Позднее к симптомам добавились мышечные спазмы на обоих ногах.

Врач в местном отделении неотложной помощи не сразу смог принять Вендель из-за большого количества посетителей. Однако после осмотра и анализов женщину отправили вертолетом в больницу, где ей диагностировали некротический фасциит.

Врачи ампутировали ей ногу от колена. Позже выяснилось, что несмотря на их усилия, требуется полная ампутация ноги. Через два дня после операции у Вендель появились симптомы некротического фасциита в предплечье, и ее отвезли на операцию с риском потери правой руки. Врачи смогли сохранить конечность, но удалили мышцу и сухожилия, а на место раны поставили кожный трансплантат.

В общей сложности женщина провела в больнице около двух месяцев и перенесла 28 операций.