Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflx, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.

Речь о сцене, где Марти Макфлай (Майкл Джей Фокс) смотрит на обложку издания, которое ошибочно принял за спортивный альманах (герой находит его в антикварном магазине в будущем и хочет забрать в прошлое, чтобы выигрывать на тотализаторе). Но это оказался журнал для взрослых "Oh La La" с пикантными картинками.

Однако в версии Netflix полуголых моделей, которые появляются в оригинальном фильме, вырезали, а вместе с ними и несколько реплик Марти. По информации NME, таким образом руководство потокового сервиса хотело сделать фильм более подходящим для семейного просмотра.

Заметив правку, зрители возмутились: "Раз они так небрежно отредактировали часть из нашей любимой трилогии, то кто знает, сколько фильмов они еще испортили?". Другой пользователь заявил, что Netflix сейчас продемонстрировали "отличный пример того, почему важны физические носители, а не потоковые сервисы".


прокомментировал Гейл. — О том, что на платформе показывали такой фильм, я узнал несколько дней назад от поклонника с орлиным глазом, и сразу попросил Universal исправить эту ошибку".

Позже фильм перезагрузили. Сейчас можно посмотреть оригинальную версию картины, без цензуры.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Греции начался четвертый этап снятия ограничений из-за коронавируса
В Греции начался четвертый этап снятия ограничений из-за коронавируса
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Что такое домен и для чего он нужен?
Что такое домен и для чего он нужен?
Битва платьев: Алсу против Миланы Тюльпановой
Битва платьев: Алсу против Миланы Тюльпановой
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Рекламу девушки с бананом сравнили с порно и потребовали запретить
Рекламу девушки с бананом сравнили с порно и потребовали запретить
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 138 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 138 тысяч
ИП Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса
ИП Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса
В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений
В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений
Валерий Сюткин рассказал историю своего знакомства с Владимиром Зеленским
Валерий Сюткин рассказал историю своего знакомства с Владимиром
Глава Тувы госпитализирован с коронавирусом
Глава Тувы госпитализирован с коронавирусом
5 самых опасных дней в июне 2020 года
5 самых опасных дней в июне 2020 года

Топ на сегодня

Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках в Калининграде
«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках
В больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с коронавирусом
В больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с коронавирусом
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии
"Завышенные ожидания": эксперт рассказал, каким будет курс рубля летом
"Завышенные ожидания": эксперт рассказал, каким будет курс рубля летом

Еще по теме

Сценарист "Назад в будущее" закрыл "дыру" в сюжете фильма
Стартовали продажи самозашнуровывающихся кроссовок из фильма "Назад в будущее"
Nike разыграет в лотерее кроссовки из фильма «Назад в будущее — 2»
Назван самый популярный оригинальный сериал на Netflix