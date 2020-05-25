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Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье

Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жильеКадр: @NeTVRussia

В сюжете Первого канала показали служебное жилье, которое получили военные в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Герой ролика, опубликованного на сайте телеканала, назвал условия «достойными для семейной жизни», однако в сети обратили внимание на то, что вместо квартир людей поселили в поставленные друг на друга вагончики-бытовки.

«Более 130 военнослужащих в Наро-Фоминском районе празднуют новоселье. Они вместе с семьями получили ключи от служебных квартир в поселке Калининец», — рассказали в сюжете. Ведущая добавила, что в жилье для военнослужащих есть все необходимое: мебель, бытовая техника и «даже шторы на окнах».

В сюжете показали интерьер служебного жилья, а затем продемонстрировали, как оно выглядит снаружи. Twitter-аккаунт «Не Тв» обратил внимание на то, что на самом деле военным выдали не квартиры в домах, а место в бытовках. Зрители высмеяли сюжет Первого канала и посоветовали новоселам не терять документы на жилье.

«Надеюсь, сертификаты на жилье у них остались, потому что это не жилье, временно можно перекантоваться, но жить постоянно — нет. Зимой холодно, летом жарко», — написала пользовательница с ником «Шелковая». Другой комментатор с ником «Сварожич» отметил, что видел подобный построенный из бытовок городок в районе Сочи, однако там жили вахтовики, и это жилье было для них временным. «У нас беженцев лучше расселили», — добавила Eleonora.

Ранее министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу Первого канала, снимавшую сюжет о борьбе с коронавирусом в стране. Российских журналистов обвинили в информационной атаке на Минск, нарушении журналистской этики и распространении дезинформации о ситуации с пандемией в Белоруссии.

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По материалам: lenta.ru

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