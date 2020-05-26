10 фактов о советском образовании, которые вас удивят
Приближается ЕГЭ, и традиционно начинается спор о достоинствах и недостатках этого все еще непривычного постсоветского нововведения. Как и всегда в таких случаях, обсуждение экзаменов перетекает в одну из самых горячих тем — о советском образовании. Одни считают, что оно было лучшим в мире, другие уверены в противоположном. Но известная большинству система советского образования сложилась только в брежневскую эпоху, тогда как более ранние периоды скрывают немало сюрпризов. Было ли образование бесплатным и всеобщим, как оценивали знания, были ли контрольные и домашние задания — обо всем этом в материале Евгения Антонюка, который приводит малоизвестные факты о советском образовании.
Отмена вступительных экзаменов
До 1917 года принятая в образовании экзаменационная система была более-менее близка к нынешней. За тем исключением, что учащиеся гимназий сдавали экзамены каждый год, а не в конце обучения. Трудность обучения в гимназии компенсировалась тем, что успешно окончившие учебу выпускники принимались в университеты без вступительных экзаменов.
Однако после прихода большевиков к власти система вступительных испытаний была отменена по идеологическим причинам. Новой власти требовалось закрепить свои позиции в высших учебных заведениях, где еще были сильны позиции "буржуев" и враждебных интеллигентов. Но рабочий от станка или крестьянин от сохи просто не обладал необходимыми для поступления в вуз знаниями и провалил бы экзамены. Чтобы убрать это препятствие, вступительные испытания были упразднены. Отныне для поступления в вузы достаточно было "рабочей путевки" — направления от парткома. Не нужно было иметь даже минимального образовательного уровня. Декрет о правилах приема в вузы, опубликованный в 1918 году, гласил:
Помимо вступительных экзаменов, отменялись также традиционные сессии и выпускные экзамены. Вступительные экзамены в вузы были возвращены в 1932 году. В том же году экзамены вернулись и в школу, причем до середины 50-х сохранялись ежегодные переводные экзамены, как в дореволюционных гимназиях.
Неграмотный с высшим образованием
С 1918 года в советских школах и вузах вместо классической урочной системы обучения был введен бригадно-лабораторный метод обучения. Все учащиеся делились на группы, каждая из которых получала свое задание. Затем один человек из группы выполнял это задание, а зачет (оценки были отменены) получали все ее участники, независимо от их вклада.
Разумеется, подобная система приводила к тому, что самый умный и образованный в группе отдувался за всех, а остальные отсиживались в стороне. Поскольку для учебы в университете больше не требовалось иметь определенного образовательного уровня и сдавать какие-либо экзамены, при желании высшее образование мог успешно получить даже малограмотный или вообще неграмотный человек, имевший правильное происхождение (из рабочих).
Конечно, совсем уж неграмотные выпускники вузов встречались достаточно редко, но тот факт, что в такой системе что-то не ладно, быстро поняли сами большевики. Уже в конце 1920 года при вузах начала внедряться система рабфаков, которые в ускоренном порядке давали будущим пролетарским студентам азы школьной программы.
В 1932 году бригадно-лабораторный метод обучения был признан "педагогическим извращением" и запрещен. В вузах традиционная система лекций и семинаров окончательно вернулась к 1936 году.
Без уроков и контрольных
Поскольку дореволюционная образовательная система почти по всем пунктам противоречила идеологии новой власти, она была полностью упразднена. На смену разнообразию учебных заведений для детей и подростков пришла единая трудовая школа.
Современную школу она напоминала весьма отдаленно. Уроки, контрольные работы и домашние задания отменялись. Дореволюционные учебники были изъяты, а новых не печатали вплоть до середины 20-х. Количество школ сократилось даже в сравнении с дореволюционным уровнем, поэтому помещений на всех не хватало. Из-за этого значительная доля обучения приходилась на экскурсии, прогулки, выезды на природу и т.п. мероприятия.
Поскольку школа была трудовой, каждый ученик должен был уделять значительную долю учебного времени производственному труду. В некоторых регионах в качестве эксперимента для школьников даже вводились обязательные трудовые планы, как на предприятиях, однако эксперимент был свернут из-за явной несовместимости с учебой.
Крупская так характеризовала главные задачи советской школы:
Словом, школьники обучались лепке, рисованию, играли в игры на первой ступени и занимались производительным трудом. Все это именовалось комплексным методом обучения. Достаточно быстро несостоятельность этого метода стала ясна. Уже в середине 20-х он стал подвергаться критике за то, что дети практически не получают необходимого уровня грамотности и арифметических знаний, а в 1931 году был окончательно изгнан как "уродливое искажение учебного процесса".
Оценки под запретом
С середины XIX века и вплоть до революции в Российской империи действовали 2 шкалы оценки знаний. 5-балльная шкала во всех "гражданских" учебных заведениях и 12-балльная шкала во всех военных учебных заведениях.
В мае 1918 года специальным постановлением Наркомпроса было запрещено оценивать образовательный уровень учащихся отметками. Оценки не возвращались в советские учебные заведения почти полтора десятилетия. В 1932 году в вузах была восстановлена трехбалльная система оценок: неудовлетворительно, удовлетворительно, отлично. В 1935 году оценки вернулись и в школы. И только в 1944 году в школы и вузы вернулась хорошо знакомая пятибалльная система оценок от 1 до 5, применяющаяся и по сей день.
1 сентября от Сталина
До революции фиксированной даты начала учебного года не существовало. Лишь гимназии и университеты синхронно начинали учебный год 16 августа (29 августа по современному календарю). Все остальные учебные заведения начинали работать в сентябре. В земских и церковно-приходских школах в сельской местности учебный год мог начинаться в октябре-ноябре, после уборки урожая.
В раннем СССР учебные заведения также открывались вразнобой — с сентября по ноябрь. Только в 1935 году в рамках стандартизации образовательной системы было определено точное начало учебного года для всех заведений. Этой датой было выбрано 1 сентября.
Образование не для всех
Существует популярное заблуждение, согласно которому большевики первым делом после прихода к власти ввели всеобщее обязательное образование. Во многом это заблуждение сложилось под влиянием шумной кампании ликбеза и лозунгов о доступном образовании. Однако в действительности это произошло далеко не сразу.
Еще в середине 20-х годов число учащихся в школе уступало дореволюционному. Только в 1930 году (на 14-й год пребывания большевиков у власти) было введено всеобщее обязательное 4-летнее образование для сельской местности и 7-летнее образование для городов и поселков городского типа. И только в 1958 году было введено обязательное 8-летнее образование.
Отделить детей от родителей
После революции многие большевики разделяли убеждение, что традиционная семья является буржуазным предрассудком, который по мере построения коммунизма отомрет. Негативное отношение к институту семьи было популярным в среде революционеров еще и потому, что семья считалась консервативной и патриархальной по умолчанию. На то, чтобы переубедить всех взрослых и заставить их разделять коммунистические идеи, у партии не хватило бы ресурсов. Но вот освободить детей от родительского влияния пытались.
Среди наиболее левого крыла большевиков была популярна идея т.н. общественного воспитания, в рамках которого родители полностью устранялись от воспитания подрастающего поколения, а эти функции брало на себя государство.
Сторонникам этой идеи удалось добиться создания т.н. школ-коммун. Это были весьма специфические заведения: что-то вроде детских домов, только при живых родителях. Поступившие на учебу в школы-коммуны дети жили в них на полном государственном обеспечении, не встречаясь с родителями.
Главной функцией подобных школ было не предоставление знаний, а выращивание людей новой коммунистической формации. Распорядок дня в этих школах был весьма специфическим: утром игровые занятия, после обеда — работа. Труд был обязателен для всех, при каждой школе имелись либо поля, либо фермы, либо мастерские, в которых работали ученики.
В коммунах существовало самоуправление, ученики имели достаточно большую долю самостоятельности и влияния на учебный и рабочий процесс. К середине 20-х в СССР существовало порядка 200 образцово-показательных школ-коммун. Однако в дальнейшем эксперимент стали сворачивать. Средств на широкую сеть подобных школ не было, к тому же остро стояла проблема беспризорности.
К началу 30-х сохранилось лишь несколько подобных школ. В большинстве своем они были перепрофилированы под работу с трудными подростками и беспризорниками (действие знаменитой "Республики ШКИД" происходит именно в такой школе-коммуне). К началу войны все школы-коммуны были преобразованы в обычные общеобразовательные учреждения в связи со сменой идеологии в сфере образования.
Платные школы и вузы
Бесплатность среднего и высшего образования в СССР гарантировалась "брежневской" Конституцией 1977 года. Но так было не всегда. В СССР дважды вводилось платное образование, причем не только в вузах, но и в школах.
Впервые платное образование было введено в СССР летом 1924 года. Причем платными были не только вузы, но и трудовые школы. Конкретную стоимость платы за обучение определяли власти на местах. От платы за школьное обучение детей освобождалась беднейшая часть рабочих, получавших менее 50 рублей в месяц. Также оговаривалось, что плата за обучение не должна превышать 5% от получаемого жалованья. Платная учеба в школе была отменена в 1927 году.
Одновременно платной становилась и учеба в вузах для всех студентов независимо от социального статуса. Плата, в зависимости от доходов студента или его родителей, составляла от 50 до 300 рублей в год.
Если студент был направлен на учебу по "путевке", его учебу мог оплачивать партком или пославшее его предприятие. Учеба оплачивалась либо целиком пославшей организацией, либо по соглашению в различных долях делилась между студентом и организацией.
Второе внедрение платного образования состоялось в 1940 году, когда в стране уже действовало обязательное школьное образование. Учеба в первых семи классах оставалась бесплатной, но начиная с 8 класса каждый учебный год стоил 150 рублей (в крупных городах 200 руб.). Столько же стоила учеба в техникумах и других средне-специальных учебных заведениях. Учеба в высшем учебном заведении обходилась в 300 руб. в год (в крупных городах – 400 руб.). Бесплатными оставались военные учебные заведения.
Плата за обучение равнялась среднемесячной зарплате рабочего, поэтому одному ребенку он вполне мог дать полноценное образование в школе или даже вузе. Но при наличии в семье нескольких детей это становилось дорого. Для крестьян это было еще труднее, поскольку в большинстве колхозов оплата трудодней проводилась не деньгами, а натуральным продуктом: хлеб, картофель и т.д.
В ряде союзных республик плата за обучение была отменена в середине 40-х. В остальном СССР платное образование было отменено только при Хрущеве в 1956 году.
Принудительный набор в училища
В 1940 году одновременно с введением платного образования был принят закон о государственных трудовых резервах. Он дал право каждый год призывать на обязательную учебу выпускников школ в ФЗО — школы фабрично-заводского обучения (предтеча ПТУ). После учебы выпускники обязаны были 4 года по распределению отработать на заводе.
Мобилизация на учебу была принудительной. В период обучения учащиеся жили на казарменном положении. Уход из училища, отказ от работы на заводе или исключение из ФЗО за дисциплинарные нарушения грозили лишением свободы на срок до 1 года.
Практика принудительной мобилизации на учебу в училищах была отменена только после смерти Сталина.
Без отсрочки в солдаты
В начале 80-х годов в СССР произошло уникальное событие: студенты очной формы обучения были лишены отсрочек и на общих основаниях стали призываться в армию.
До середины XIX века в России действовала система рекрутского набора в армию, поэтому о службе студентов не могло быть и речи. После перехода к всеобщей воинской повинности студенты также не подлежали призыву в армии. Лишь один раз в 1899 году была сделана попытка припугнуть участников студенческих протестов армией. Тогда были изданы "Временные правила", согласно которым студенты в качестве наказания за участие в массовых беспорядках могли быть исключены из учебного заведения и отправлены в армию. Правда, это могло произойти только по решению Особого Совещания с участием представителей министерств народного просвещения, юстиции, внутренних дел и военного, которое утверждалось лично министром народного просвещения. Студента отправляли на военную службу на срок от 1 до 2 лет (особо провинившихся – до 3 лет), после чего они вновь могли поступить в университет.
"Временные правила" вызвали настолько широкий протест, что были отменены уже в 1901 году. За это время в армию попало около 200 студентов.
С тех пор право студентов на отсрочку от службы соблюдалось при любых режимах и обстоятельствах. Даже в годы Великой Отечественной студентов де-факто прекратили призывать в армию уже с 1942 года (де-юре с 1943).
В начале 80-х в СССР стали ощущаться последствия не только экономического, но и демографического кризиса. В 60-е годы рождаемость в СССР значительно снизилась в сравнении с прежним периодом. Долгие годы Советский Союз не испытывал проблем с комплектованием огромной армии за счет высокой рождаемости, но в начале 80-х призывников стало не хватать. Это совпало с начавшейся Афганской войной и новым витком холодной войны.
Несколько наиболее престижных технических вузов ("Бауманка", "Физтех") сумели пролоббировать возвращение отсрочек студентам, но и там состоялось несколько призывов. С наступившей гласностью перевод студентов в солдаты стал подвергаться сильной критике и с 1989 года был отменен.
Несмотря на то что отслужившим гарантировалось сохранение места в вузе и общежитии, примерно каждый пятый студент по тем или иным причинам не стал продолжать учебу после демобилизации.