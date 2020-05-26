10 фактов о советском образовании, которые вас удивят

Вадим Карасев

Приближается ЕГЭ, и традиционно начинается спор о достоинствах и недостатках этого все еще непривычного постсоветского нововведения. Как и всегда в таких случаях, обсуждение экзаменов перетекает в одну из самых горячих тем — о советском образовании. Одни считают, что оно было лучшим в мире, другие уверены в противоположном. Но известная большинству система советского образования сложилась только в брежневскую эпоху, тогда как более ранние периоды скрывают немало сюрпризов. Было ли образование бесплатным и всеобщим, как оценивали знания, были ли контрольные и домашние задания — обо всем этом в материале Евгения Антонюка, который приводит малоизвестные факты о советском образовании.

Отмена вступительных экзаменов

До 1917 года принятая в образовании экзаменационная система была более-менее близка к нынешней. За тем исключением, что учащиеся гимназий сдавали экзамены каждый год, а не в конце обучения. Трудность обучения в гимназии компенсировалась тем, что успешно окончившие учебу выпускники принимались в университеты без вступительных экзаменов.

Лекция в архитектурном училище | Картина "РОСИЗО"

Однако после прихода большевиков к власти система вступительных испытаний была отменена по идеологическим причинам. Новой власти требовалось закрепить свои позиции в высших учебных заведениях, где еще были сильны позиции "буржуев" и враждебных интеллигентов. Но рабочий от станка или крестьянин от сохи просто не обладал необходимыми для поступления в вуз знаниями и провалил бы экзамены. Чтобы убрать это препятствие, вступительные испытания были упразднены. Отныне для поступления в вузы достаточно было "рабочей путевки" — направления от парткома. Не нужно было иметь даже минимального образовательного уровня. Декрет о правилах приема в вузы, опубликованный в 1918 году, гласил:

Каждое лицо независимо от гражданства и пола, достигшее 16 лет, может вступить в число слушателей любого высшего учебного заведения, без представления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы. Воспрещается требовать от поступающих каких бы то ни было удостоверений.

Помимо вступительных экзаменов, отменялись также традиционные сессии и выпускные экзамены. Вступительные экзамены в вузы были возвращены в 1932 году. В том же году экзамены вернулись и в школу, причем до середины 50-х сохранялись ежегодные переводные экзамены, как в дореволюционных гимназиях.

Неграмотный с высшим образованием

С 1918 года в советских школах и вузах вместо классической урочной системы обучения был введен бригадно-лабораторный метод обучения. Все учащиеся делились на группы, каждая из которых получала свое задание. Затем один человек из группы выполнял это задание, а зачет (оценки были отменены) получали все ее участники, независимо от их вклада.

Разумеется, подобная система приводила к тому, что самый умный и образованный в группе отдувался за всех, а остальные отсиживались в стороне. Поскольку для учебы в университете больше не требовалось иметь определенного образовательного уровня и сдавать какие-либо экзамены, при желании высшее образование мог успешно получить даже малограмотный или вообще неграмотный человек, имевший правильное происхождение (из рабочих).

Деканат без ученых степеней | Фото: РИА Новости

Конечно, совсем уж неграмотные выпускники вузов встречались достаточно редко, но тот факт, что в такой системе что-то не ладно, быстро поняли сами большевики. Уже в конце 1920 года при вузах начала внедряться система рабфаков, которые в ускоренном порядке давали будущим пролетарским студентам азы школьной программы.

В 1932 году бригадно-лабораторный метод обучения был признан "педагогическим извращением" и запрещен. В вузах традиционная система лекций и семинаров окончательно вернулась к 1936 году.

Без уроков и контрольных

Поскольку дореволюционная образовательная система почти по всем пунктам противоречила идеологии новой власти, она была полностью упразднена. На смену разнообразию учебных заведений для детей и подростков пришла единая трудовая школа.

Современную школу она напоминала весьма отдаленно. Уроки, контрольные работы и домашние задания отменялись. Дореволюционные учебники были изъяты, а новых не печатали вплоть до середины 20-х. Количество школ сократилось даже в сравнении с дореволюционным уровнем, поэтому помещений на всех не хватало. Из-за этого значительная доля обучения приходилась на экскурсии, прогулки, выезды на природу и т.п. мероприятия.

Студенты обедают в кампусе Московского университета, 1925 | Фото: James E. Abbe

Поскольку школа была трудовой, каждый ученик должен был уделять значительную долю учебного времени производственному труду. В некоторых регионах в качестве эксперимента для школьников даже вводились обязательные трудовые планы, как на предприятиях, однако эксперимент был свернут из-за явной несовместимости с учебой.

Крупская так характеризовала главные задачи советской школы:

Во-первых, центром изучения в школе должна быть трудовая деятельность населения в ее прошлом и настоящем. Во-вторых, в организации школьной жизни производственный труд должен играть доминирующую роль. Затем необходимо выбирать формы труда, имеющие коллективный характер.

Словом, школьники обучались лепке, рисованию, играли в игры на первой ступени и занимались производительным трудом. Все это именовалось комплексным методом обучения. Достаточно быстро несостоятельность этого метода стала ясна. Уже в середине 20-х он стал подвергаться критике за то, что дети практически не получают необходимого уровня грамотности и арифметических знаний, а в 1931 году был окончательно изгнан как "уродливое искажение учебного процесса".

Студенты Московского университета, 1925 | Фото: James E. Abbe

Оценки под запретом

С середины XIX века и вплоть до революции в Российской империи действовали 2 шкалы оценки знаний. 5-балльная шкала во всех "гражданских" учебных заведениях и 12-балльная шкала во всех военных учебных заведениях.

В мае 1918 года специальным постановлением Наркомпроса было запрещено оценивать образовательный уровень учащихся отметками. Оценки не возвращались в советские учебные заведения почти полтора десятилетия. В 1932 году в вузах была восстановлена трехбалльная система оценок: неудовлетворительно, удовлетворительно, отлично. В 1935 году оценки вернулись и в школы. И только в 1944 году в школы и вузы вернулась хорошо знакомая пятибалльная система оценок от 1 до 5, применяющаяся и по сей день.

1 сентября от Сталина

Студенты Московского университета, 1925 | Фото: James E. Abbe

До революции фиксированной даты начала учебного года не существовало. Лишь гимназии и университеты синхронно начинали учебный год 16 августа (29 августа по современному календарю). Все остальные учебные заведения начинали работать в сентябре. В земских и церковно-приходских школах в сельской местности учебный год мог начинаться в октябре-ноябре, после уборки урожая.

В раннем СССР учебные заведения также открывались вразнобой — с сентября по ноябрь. Только в 1935 году в рамках стандартизации образовательной системы было определено точное начало учебного года для всех заведений. Этой датой было выбрано 1 сентября.

Образование не для всех

Существует популярное заблуждение, согласно которому большевики первым делом после прихода к власти ввели всеобщее обязательное образование. Во многом это заблуждение сложилось под влиянием шумной кампании ликбеза и лозунгов о доступном образовании. Однако в действительности это произошло далеко не сразу.

Еще в середине 20-х годов число учащихся в школе уступало дореволюционному. Только в 1930 году (на 14-й год пребывания большевиков у власти) было введено всеобщее обязательное 4-летнее образование для сельской местности и 7-летнее образование для городов и поселков городского типа. И только в 1958 году было введено обязательное 8-летнее образование.

Отделить детей от родителей

После революции многие большевики разделяли убеждение, что традиционная семья является буржуазным предрассудком, который по мере построения коммунизма отомрет. Негативное отношение к институту семьи было популярным в среде революционеров еще и потому, что семья считалась консервативной и патриархальной по умолчанию. На то, чтобы переубедить всех взрослых и заставить их разделять коммунистические идеи, у партии не хватило бы ресурсов. Но вот освободить детей от родительского влияния пытались.

Учеба в сельской школе, 1930-е | Фото: LIFE

Среди наиболее левого крыла большевиков была популярна идея т.н. общественного воспитания, в рамках которого родители полностью устранялись от воспитания подрастающего поколения, а эти функции брало на себя государство.

Сторонникам этой идеи удалось добиться создания т.н. школ-коммун. Это были весьма специфические заведения: что-то вроде детских домов, только при живых родителях. Поступившие на учебу в школы-коммуны дети жили в них на полном государственном обеспечении, не встречаясь с родителями.

Главной функцией подобных школ было не предоставление знаний, а выращивание людей новой коммунистической формации. Распорядок дня в этих школах был весьма специфическим: утром игровые занятия, после обеда — работа. Труд был обязателен для всех, при каждой школе имелись либо поля, либо фермы, либо мастерские, в которых работали ученики.

В коммунах существовало самоуправление, ученики имели достаточно большую долю самостоятельности и влияния на учебный и рабочий процесс. К середине 20-х в СССР существовало порядка 200 образцово-показательных школ-коммун. Однако в дальнейшем эксперимент стали сворачивать. Средств на широкую сеть подобных школ не было, к тому же остро стояла проблема беспризорности.

К началу 30-х сохранилось лишь несколько подобных школ. В большинстве своем они были перепрофилированы под работу с трудными подростками и беспризорниками (действие знаменитой "Республики ШКИД" происходит именно в такой школе-коммуне). К началу войны все школы-коммуны были преобразованы в обычные общеобразовательные учреждения в связи со сменой идеологии в сфере образования.

Школа-коммуна в Красных Зорях | Фото: kommunarstvo.ru 1/3Школа-коммуна в Красных Зорях | Фото: kommunarstvo.ru 2/3Школа-коммуна в Красных Зорях | Фото: kommunarstvo.ru 3/3

Платные школы и вузы

Бесплатность среднего и высшего образования в СССР гарантировалась "брежневской" Конституцией 1977 года. Но так было не всегда. В СССР дважды вводилось платное образование, причем не только в вузах, но и в школах.

Впервые платное образование было введено в СССР летом 1924 года. Причем платными были не только вузы, но и трудовые школы. Конкретную стоимость платы за обучение определяли власти на местах. От платы за школьное обучение детей освобождалась беднейшая часть рабочих, получавших менее 50 рублей в месяц. Также оговаривалось, что плата за обучение не должна превышать 5% от получаемого жалованья. Платная учеба в школе была отменена в 1927 году.

Одновременно платной становилась и учеба в вузах для всех студентов независимо от социального статуса. Плата, в зависимости от доходов студента или его родителей, составляла от 50 до 300 рублей в год.

Если студент был направлен на учебу по "путевке", его учебу мог оплачивать партком или пославшее его предприятие. Учеба оплачивалась либо целиком пославшей организацией, либо по соглашению в различных долях делилась между студентом и организацией.

Второе внедрение платного образования состоялось в 1940 году, когда в стране уже действовало обязательное школьное образование. Учеба в первых семи классах оставалась бесплатной, но начиная с 8 класса каждый учебный год стоил 150 рублей (в крупных городах 200 руб.). Столько же стоила учеба в техникумах и других средне-специальных учебных заведениях. Учеба в высшем учебном заведении обходилась в 300 руб. в год (в крупных городах – 400 руб.). Бесплатными оставались военные учебные заведения.

Общежитие, 1937 | Фото: Hulton Archive

Плата за обучение равнялась среднемесячной зарплате рабочего, поэтому одному ребенку он вполне мог дать полноценное образование в школе или даже вузе. Но при наличии в семье нескольких детей это становилось дорого. Для крестьян это было еще труднее, поскольку в большинстве колхозов оплата трудодней проводилась не деньгами, а натуральным продуктом: хлеб, картофель и т.д.

В ряде союзных республик плата за обучение была отменена в середине 40-х. В остальном СССР платное образование было отменено только при Хрущеве в 1956 году.

Принудительный набор в училища

В 1940 году одновременно с введением платного образования был принят закон о государственных трудовых резервах. Он дал право каждый год призывать на обязательную учебу выпускников школ в ФЗО — школы фабрично-заводского обучения (предтеча ПТУ). После учебы выпускники обязаны были 4 года по распределению отработать на заводе.

Мобилизация на учебу была принудительной. В период обучения учащиеся жили на казарменном положении. Уход из училища, отказ от работы на заводе или исключение из ФЗО за дисциплинарные нарушения грозили лишением свободы на срок до 1 года.

Практика принудительной мобилизации на учебу в училищах была отменена только после смерти Сталина.

Без отсрочки в солдаты

Повестка студенту | Фото: Wikimedia

В начале 80-х годов в СССР произошло уникальное событие: студенты очной формы обучения были лишены отсрочек и на общих основаниях стали призываться в армию.

До середины XIX века в России действовала система рекрутского набора в армию, поэтому о службе студентов не могло быть и речи. После перехода к всеобщей воинской повинности студенты также не подлежали призыву в армии. Лишь один раз в 1899 году была сделана попытка припугнуть участников студенческих протестов армией. Тогда были изданы "Временные правила", согласно которым студенты в качестве наказания за участие в массовых беспорядках могли быть исключены из учебного заведения и отправлены в армию. Правда, это могло произойти только по решению Особого Совещания с участием представителей министерств народного просвещения, юстиции, внутренних дел и военного, которое утверждалось лично министром народного просвещения. Студента отправляли на военную службу на срок от 1 до 2 лет (особо провинившихся – до 3 лет), после чего они вновь могли поступить в университет.

Матросы весеннего призыва 1986 г. в одном из подразделений в/ч 10422 КЧФ: из 11 человек 7 — студенты из Москвы | Фото: Wikimedia

"Временные правила" вызвали настолько широкий протест, что были отменены уже в 1901 году. За это время в армию попало около 200 студентов.

С тех пор право студентов на отсрочку от службы соблюдалось при любых режимах и обстоятельствах. Даже в годы Великой Отечественной студентов де-факто прекратили призывать в армию уже с 1942 года (де-юре с 1943).

В начале 80-х в СССР стали ощущаться последствия не только экономического, но и демографического кризиса. В 60-е годы рождаемость в СССР значительно снизилась в сравнении с прежним периодом. Долгие годы Советский Союз не испытывал проблем с комплектованием огромной армии за счет высокой рождаемости, но в начале 80-х призывников стало не хватать. Это совпало с начавшейся Афганской войной и новым витком холодной войны.

Несколько наиболее престижных технических вузов ("Бауманка", "Физтех") сумели пролоббировать возвращение отсрочек студентам, но и там состоялось несколько призывов. С наступившей гласностью перевод студентов в солдаты стал подвергаться сильной критике и с 1989 года был отменен.

Несмотря на то что отслужившим гарантировалось сохранение места в вузе и общежитии, примерно каждый пятый студент по тем или иным причинам не стал продолжать учебу после демобилизации.