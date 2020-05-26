Афганистан захотел продлить перемирие с талибами

Вадим Карасев

Фото: MUSTAFA ANDALIB / Reuters

Правительство Афганистана призвало террористическую организацию «Талибан» (запрещена в России) продлить перемирие. Об этом сообщает Reuters.

Власти страны заявили, что режим прекращения огня, который закончится в ближайшее время, необходимо продлить для успешного освобождения членов группировки.

Правительство также объявило о том, что одновременно выпустит на свободу 900 пленных боевиков, что станет крупнейшей подобной акцией в истории.

Стороны заключили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об освобождении двух тысяч пленных участников движения «Талибан». Он также подчеркнул, что освобождение пленных станет жестом доброй воли, который призван «обеспечить успех мирного процесса».