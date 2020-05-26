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Америке рано ослаблять ограничения из-за COVID-19, заявили в ВОЗ

Америке рано ослаблять ограничения из-за COVID-19, заявили в ВОЗ
Глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ Карисса Этьен заявила, что в странах Америки, которые стали эпицентром пандемии, неподходящий момент для ослабления режима.

"В большинстве стран американского континента сейчас неподходящий момент для ослабления ограничений или пересмотра стратегий сдерживания вируса. Необходимо оставаться бдительными и агрессивно применять меры здравоохранения, опробованные и подтвердившие эффективность в других странах", - сказала она в ходе информационной сессии, опубликованной в микроблоге организации в Twitter.

# В мире
По материалам: ria.ru

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