Америке рано ослаблять ограничения из-за COVID-19, заявили в ВОЗ

Анастасия Иванова

Глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ Карисса Этьен заявила, что в странах Америки, которые стали эпицентром пандемии, неподходящий момент для ослабления режима.

"В большинстве стран американского континента сейчас неподходящий момент для ослабления ограничений или пересмотра стратегий сдерживания вируса. Необходимо оставаться бдительными и агрессивно применять меры здравоохранения, опробованные и подтвердившие эффективность в других странах", - сказала она в ходе информационной сессии, опубликованной в микроблоге организации в Twitter.