Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды в Крыму

Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды в Крыму

Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды в Крыму

Нехватка воды в Крыму может привести к новой «военной агрессии России» против Украины. В этом уверены аналитики американского центра The Jamestown Foundation.

Они считают, что ситуация с водой на полуострове достигла критического уровня, что в принципе создает потенциальную угрозу для начала «новой войны между Украиной и Россией».

Американские эксперты напомнили, что до 2014 года вода в Крым поставлялась из Днепра, однако после присоединения полуострова к России, этот канал передачи воды был полностью перекрыт Киевом.

«Крымский полуостров долгое время страдал от нехватки воды, но сейчас все это усугубляется все более частыми зимами с небольшим или нулевым дождем, или снегом. За последние несколько месяцев в условиях российской оккупации эти трудности стали критическими», — цитирует сообщение центра «Радио Свобода».

По данным американцев, в настоящее время в Крыму часть из 22 водохранилищ пересохли полностью, а остальные лишь на треть заполнены водой. При этом на Украине заявляют, что подача воды в Крым возможна только после «возвращения» полуострова в состав Украины.

«Такая принципиальная позиция может стать для России веской причиной, чтобы начать военные действия против Украины, если кризис с водой еще более усугубится», — предупреждают аналитики.

Напомним, что Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после госпереворота на Украине и проведенного на полуострове референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, а в Москве неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова больше обсуждению не подлежит.

Ранее ИА Newstes сообщало, в Крыму обратились с призывом к ООН отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды в Крыму
Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды
На Чукотке при жесткой посадке военного Ми-8 погибли четыре человека
На Чукотке при жесткой посадке военного Ми-8 погибли четыре человека
После выхода США из Договора по открытому небу РФ предложила закрыть доступ к аэросъемкам третьим странам
После выхода США из Договора по открытому небу РФ предложила закрыть
Трамп: Байден не способен исполнять обязанности президента
Трамп: Байден не способен исполнять обязанности президента
Гороскоп на лето 2020 года
Гороскоп на лето 2020 года
Крупнейшую экономику Европы накроет мощная волна банкротств
Крупнейшую экономику Европы накроет мощная волна банкротств
Приметы, которые говорят, что ангел-хранитель вас бережет
Приметы, которые говорят, что ангел-хранитель вас бережет
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес экстренную операцию после сердечного приступа
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес экстренную операцию после
В России предложили раньше срока вернуть начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ
В России предложили раньше срока вернуть начисление пеней за неоплату
Сейлор Бринкли-Кук рассказала о телесной дисморфии и расстройстве пищевого поведения: "Плачу из-за целлюлита"
Сейлор Бринкли-Кук рассказала о телесной дисморфии и расстройстве
В Петербурге судят офицера, бравшего взятки за отправку коллег в Сирию
В Петербурге судят офицера, бравшего взятки за отправку коллег в Сирию
Оскорбительные фразы ведущего Корчевникова превратили в обращение к неудачникам
Оскорбительные фразы ведущего Корчевникова превратили в обращение к

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Еще по теме

В Крыму отметили, что вода после перекрытия Украиной канала стала лучше
В аннексированном Крыму высохло одно из водохранилищ
Новый премьер Украины считает, что необходимо возобновить подачу воды в Крым
Россия заявила о ненужности украинской воды в Крыму