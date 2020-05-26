Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды в Крыму

Лидия Мартынова

Нехватка воды в Крыму может привести к новой «военной агрессии России» против Украины. В этом уверены аналитики американского центра The Jamestown Foundation.

Они считают, что ситуация с водой на полуострове достигла критического уровня, что в принципе создает потенциальную угрозу для начала «новой войны между Украиной и Россией».

Американские эксперты напомнили, что до 2014 года вода в Крым поставлялась из Днепра, однако после присоединения полуострова к России, этот канал передачи воды был полностью перекрыт Киевом.

«Крымский полуостров долгое время страдал от нехватки воды, но сейчас все это усугубляется все более частыми зимами с небольшим или нулевым дождем, или снегом. За последние несколько месяцев в условиях российской оккупации эти трудности стали критическими», — цитирует сообщение центра «Радио Свобода».

По данным американцев, в настоящее время в Крыму часть из 22 водохранилищ пересохли полностью, а остальные лишь на треть заполнены водой. При этом на Украине заявляют, что подача воды в Крым возможна только после «возвращения» полуострова в состав Украины.

«Такая принципиальная позиция может стать для России веской причиной, чтобы начать военные действия против Украины, если кризис с водой еще более усугубится», — предупреждают аналитики.

Напомним, что Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после госпереворота на Украине и проведенного на полуострове референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, а в Москве неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова больше обсуждению не подлежит.

Ранее ИА Newstes сообщало, в Крыму обратились с призывом к ООН отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины.