Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ

Лидия Мартынова

Аудитор Счетной платы РФ Данил Шилков в интервью РИА Новости предлагает в условиях коронавируса распространить действие господдержки на все предприятия малого бизнеса, также обеспечив рост спроса в экономике со стороны населения.

"В сложившихся реалиях с учетом мнения общественных объединений предпринимателей и экспертов предлагается рассмотреть возможность распространения действия принятых мер поддержки (налогообложение, льготное кредитование, субсидирование и другие) на все предприятия малого бизнеса, а не только пострадавших отраслей, одновременно при этом обеспечить увеличение спроса в экономике, как со стороны населения, так и со стороны бизнеса и государства", - заявил Шилков.

Для снижения количества банкротств компаний, по мнению Счетной палаты, бизнесу нужны дополнительные меры поддержки - средства на пополнение оборотного капитала, а также ясные перспективы дальнейшей деятельности с учетом введенных или предполагаемых к введению норм противодействия риску новой волны пандемии.