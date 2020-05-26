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Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ

Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
Аудитор Счетной платы РФ Данил Шилков в интервью РИА Новости предлагает в условиях коронавируса распространить действие господдержки на все предприятия малого бизнеса, также обеспечив рост спроса в экономике со стороны населения.

"В сложившихся реалиях с учетом мнения общественных объединений предпринимателей и экспертов предлагается рассмотреть возможность распространения действия принятых мер поддержки (налогообложение, льготное кредитование, субсидирование и другие) на все предприятия малого бизнеса, а не только пострадавших отраслей, одновременно при этом обеспечить увеличение спроса в экономике, как со стороны населения, так и со стороны бизнеса и государства", - заявил Шилков.

Для снижения количества банкротств компаний, по мнению Счетной палаты, бизнесу нужны дополнительные меры поддержки - средства на пополнение оборотного капитала, а также ясные перспективы дальнейшей деятельности с учетом введенных или предполагаемых к введению норм противодействия риску новой волны пандемии.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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