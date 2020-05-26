Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Австрийке заменили убитые коронавирусом легкие

Австрийке заменили убитые коронавирусом легкие

Операция по замене убитых коронавирусом легких прошла успешно в Австрии

Больной коронавирусом женщине пересажены легкие. Эту операцию выполнили специалисты Венского медицинского университета.

Из-за катастрофического развития болезни 45-летняя женщина не могла дышать самостоятельно. Ее жизнь обеспечивал циркуляционный насос, то есть, она была подключена к ИВЛ.

Результаты обследования показали, что легкие больной буквально уничтожены коронавирусом. Оставался единственный выход – трансплантация. Операция по пересадке легких прошла успешно. По словам главы хирургической клиники университета Вальтера Клепетко, состояние пациентки постоянно улучшается. Тем не менее, срок ее выписки из клиники пока остается под вопросом.

В сообщении Клепетко уточняется, что раньше у пациентки не возникали какие-либо сложности со здоровьем. Какие-то заболевания, способные внести сложности также отсутствовали. Как уточняет РИА «Новости», врачи придерживаются мнения, что хорошее здоровье женщины стало условием, сопутствующем успешной операции.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя
Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на
Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд
Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности
Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном Меган Маркл и принца Гарри
Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном
Видео, на котором Филипп Киркоров моет зеркало, стало вирусным в Сети
Видео, на котором Филипп Киркоров моет зеркало, стало вирусным в Сети
Новые средства от грибковых болезней будут безопасны для насекомых-опылителей
Новые средства от грибковых болезней будут безопасны для
Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция
Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция
В ДНР заявили, что силовики размещают вооружение в жилых кварталах
В ДНР заявили, что силовики размещают вооружение в жилых кварталах
Лунный день сегодня 26 мая 2020 года
Лунный день сегодня 26 мая 2020 года
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Forbes оценил влияние пандемии на состояние российских миллиардеров
Forbes оценил влияние пандемии на состояние российских миллиардеров
Трансляция "Бессмертного полка онлайн" подходит к завершению
Трансляция "Бессмертного полка онлайн" подходит к завершению

Топ на сегодня

Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
Врачи разгневаны «халатностью» Минздрава Египта: Грядёт катастрофа
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны

Еще по теме

В России успешно провели первую операцию по пересадке легких ребенку
Российские врачи впервые пересадили легкие ребенку
В Республики Беларусь провели первую операцию по трансплантации комплекса «сердце-легкие»
Из красноярской клиники выписали первого пациента с донорской печенью