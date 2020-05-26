Австрийке заменили убитые коронавирусом легкие

Вадим Карасев

Операция по замене убитых коронавирусом легких прошла успешно в Австрии

Больной коронавирусом женщине пересажены легкие. Эту операцию выполнили специалисты Венского медицинского университета.

Из-за катастрофического развития болезни 45-летняя женщина не могла дышать самостоятельно. Ее жизнь обеспечивал циркуляционный насос, то есть, она была подключена к ИВЛ.

Результаты обследования показали, что легкие больной буквально уничтожены коронавирусом. Оставался единственный выход – трансплантация. Операция по пересадке легких прошла успешно. По словам главы хирургической клиники университета Вальтера Клепетко, состояние пациентки постоянно улучшается. Тем не менее, срок ее выписки из клиники пока остается под вопросом.

В сообщении Клепетко уточняется, что раньше у пациентки не возникали какие-либо сложности со здоровьем. Какие-то заболевания, способные внести сложности также отсутствовали. Как уточняет РИА «Новости», врачи придерживаются мнения, что хорошее здоровье женщины стало условием, сопутствующем успешной операции.