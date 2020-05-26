Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Автор «Гарри Поттера» представила новую книгу

Автор «Гарри Поттера» представила новую книгуДжоан РоулингФото: NEIL HALL / Reuters

Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, представила свою новую книгу «Икабог». Об этом сообщает BBC News.

Произведение Роулинг написала много лет назад для собственных детей, однако сейчас приняла решение опубликовать книгу онлайн.

Сказка «Икабог» для «детей на карантине, а также тех, кто вернулся в школы в эти странные, неспокойные времена», добавила писательница.

Главы книги будут выкладываться на официальном сайте вплоть до 10 июля. На данный момент в сети доступны первые две части.

До публикации в сети Роулинг называла произведение «Икабог» безымянной «политической сказкой».

Ранее актер Дэниел Рэдклифф в рамках инициативы под названием Harry Potter At Home озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский камень». Видеозапись, по задумке авторов, также должна помочь детям во время пандемии коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из семейного архива
Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из
Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций
Врио главы Архангельской области рассказал об объединении региона и НАО
Врио главы Архангельской области рассказал об объединении региона и
"Важнейшая задача - социально-экономическое развитие": врио глав Архангельской области и НАО обсудили с Трутневым планы на будущее
"Важнейшая задача - социально-экономическое развитие": врио глав
Директор РГДБ ответила на открытое письмо дочери писателя Эдуарда Успенского
Директор РГДБ ответила на открытое письмо дочери писателя Эдуарда
Бойцов российской ЧВК заметили в Ливии
Бойцов российской ЧВК заметили в Ливии
Автор «Гарри Поттера» представила новую книгу
Автор «Гарри Поттера» представила новую книгу
Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом
Врачи попросили Путина запретить уголовные дела против них до конца эпидемии
Врачи попросили Путина запретить уголовные дела против них до конца
ЕСПЧ не увидел проблем в передаче «убийцы с топором» Венгрией Азербайджану
ЕСПЧ не увидел проблем в передаче «убийцы с топором» Венгрией
По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и

Топ на сегодня

В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса
ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко
ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко

Еще по теме

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Джоан Роулинг напишет три новые книги о героях из мира Гарри Поттера
Джоан Роулинг раскрыла тайну о рождении «Гарри Поттера»
Джоан Роулинг рассказала о своем новом романе, не связанном с предыдущими произведениями