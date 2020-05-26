Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бойцов российской ЧВК заметили в Ливии

Бойцов российской ЧВК заметили в ЛивииФото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Бойцов российской частной военной компании (ЧВК) заметили в районе ливийского города Аль-Куруят, а также в Бани-Валиде. Снимки колоны ЧВК, проезжающей по территории Ливии, опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На фотографиях также видны необычные бронеавтомобили «Тигр» — СБМ ВПК-233136 (пятидверный), которые поставлялись в Уругвай и Узбекистан.

Ранее в Ливии от рук правительственных сил погиб наемник ЧВК Вагнера. Видеозапись, на которой показано тело погибшего, также попала в сеть.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из семейного архива
Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из
Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций
Врио главы Архангельской области рассказал об объединении региона и НАО
Врио главы Архангельской области рассказал об объединении региона и
"Важнейшая задача - социально-экономическое развитие": врио глав Архангельской области и НАО обсудили с Трутневым планы на будущее
"Важнейшая задача - социально-экономическое развитие": врио глав
Директор РГДБ ответила на открытое письмо дочери писателя Эдуарда Успенского
Директор РГДБ ответила на открытое письмо дочери писателя Эдуарда
Бойцов российской ЧВК заметили в Ливии
Бойцов российской ЧВК заметили в Ливии
Автор «Гарри Поттера» представила новую книгу
Автор «Гарри Поттера» представила новую книгу
Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом
Врачи попросили Путина запретить уголовные дела против них до конца эпидемии
Врачи попросили Путина запретить уголовные дела против них до конца
ЕСПЧ не увидел проблем в передаче «убийцы с топором» Венгрией Азербайджану
ЕСПЧ не увидел проблем в передаче «убийцы с топором» Венгрией
По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и

Топ на сегодня

В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса
ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко
ТРЦ Киева могут заработать до конца недели - Кличко

Еще по теме

Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса
Опубликованы фото уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Появились подробности эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии