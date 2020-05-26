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Более 30 человек вылетели в Россию на рейсе Air India

Более 30 человек вылетели в Россию на рейсе Air India
Более 30 человек вылетели во вторник в Россию рейсом авиакомпании Air India, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

"Всего на этом рейсе вылетели 35 человек, в том числе два гражданина Индии", - сказал он.

Дипломат добавил, что рейс был коммерческим, стоимость билета составляла 51 тысячу рупий (673 доллара).


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По материалам: ria.ru

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