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Борис Джонсон пожаловался на ухудшившееся из-за коронавируса зрение

Борис Джонсон пожаловался на ухудшившееся из-за коронавируса зрениеФото: Peter Nicholls / REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в своей резиденции на Даунинг-стрит, сообщает Sky News.

По словам политика, он «впервые за долгие годы вынужден носить очки». Возможной причиной этого Джонсон назвал перенесенную коронавирусную инфекцию.

Джонсон вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра спустя месяц, после того как заразился коронавирусом. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где он трое суток провел в реанимации. Он также назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Новорожденного зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 262,5 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Королевство по этому показателю занимает четверное место в рейтинге стран-лидеров. Там умерли 39 996 пациентов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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