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Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса

Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавирусаФото: Reuters / Pilar Olivares

Бразилия стала лидером по приросту умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

За последние сутки 807 жителей страны погибли от болезни. Тем самым Бразилия вышла на первое место в мире по ежедневному приросту смертей: она обогнала США, где за последние сутки умерло 620 человек. Всего в латиноамериканской республике скончались 23,4 тысячи человек.

По последним данным, Бразилия занимает вторую строчку по числу заражений коронавирусной инфекцией — 374,8 тысячи человек. 153,8 тысяч человек вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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