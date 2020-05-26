Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару

Анастасия Иванова

Будущий конкурент

Основная опасность для международного статуса американской валюты — ситуация внутри США. Как предупредил бывший глава Минфина Генри Полсон, Вашингтону придется что-то делать с бесконтрольным ростом госдолга и бюджетного дефицита, иначе доллар лишится привилегированного положения.

Благодаря тому, что американская денежная единица играет роль основной мировой резервной валюты, ставки по долларовым активам низкие. Это позволяет стране выдерживать большой торговой дефицит, снижает экономические риски, повышает ликвидность финансового рынка и обеспечивает банки США расширенным и первоочередным доступом к денежным средствам.

Впрочем, бывший министр финансов США Генри Полсон называет "исторической аномалией" то, что доллар сохраняет этот статус так долго.

"Сейчас наибольшим потенциалом обладает китайский юань. Размер экономики КНР, перспективы роста, интеграция в мировую экономику и активные усилия по интернационализации способствуют повышению роли китайской валюты", — отметил Полсон в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.