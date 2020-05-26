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Что пишут в Телеграме: 25 мая

Что пишут в Телеграме: 25 мая

Ruposters сделал обзор публикаций популярных Telegram-каналов о событиях 25 мая.

Онлайн-магазин Wildberries в период самоизоляции сделал ставку на отечественного производителя, пишет канал "Свободная касса". Доля российских поставщиков на этой площадке выросла почти в 4,5 раза, и теперь на них приходится порядка 45% ассортимента. Общее число поставщиков онлайн-ритейлера достигло 30 тысяч. Заметнее других расширилось предложение в таких категориях товаров, как детское питание (на 780%), продукты (на 700%), товары для здоровья (на 490%), инструменты (на 415%), спорттовары (на 385%).

Канал "RT на русском" выложил ролик Минобороны о работе военных медиков в полевом госпитале в дагестанском Буйнакске. Там начался приём первых пациентов с жалобами на симптомы COVID-19. На территории госпиталя имеется все необходимое для лечения болезни оборудование, а также лаборатория для проведения анализов.

Алексей Барышников, захвативший отделение "Альфа-банка" в Москве, рассказал о мотивах преступления. Его слова приводит канал "Без комментариев".

Я Ольгу Бузову хотел увидеть. Влюбился. Я ведь не денег хотел. И никому вред не собирался причинять.

Канал "Дело-труба" предупреждает, что цены на газ могут в скором времени опуститься до отрицательных значений. Это станет возможно, если поставщики и трейдеры не снизят темпы заполнения хранилищ при сохранении низкого спроса. 

Теория глобального потепления вновь была поставлена под сомнение после того, как ученые зафиксировали аномальное снижение температуры Гольфстрима — сразу на несколько градусов по сравнению со средним значением по итогам многолетних наблюдений. За течением охладился и Мексиканский залив, пишет канал "Толкователь".

Канал "Екатеринбург" выложил видео, снятое во время сильнейшего урагана. Соцсети пестрят снимками с поваленными деревьями и сорванными крышами. МЧС просит местных жителей оставаться дома, а машины оставлять на крытых парковках.

Канал "Раньше всех. Ну почти" пишет, что масочный режим в России придется соблюдать еще минимум 2 месяца. С таким предупреждением выступил Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова также попросила граждан воздержаться от поездок за рубеж.

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По материалам: uposters.ru

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