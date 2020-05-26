Что смотреть онлайн 26 мая. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Сегодня в Метрополитен-опере дебютная работа Робера Лепажа, в МДТ — Театре Европы — "Зимняя сказка" Деклана Доннелана, в Александринке судебный процесс в прямом эфире с участием Константина Богомолова, Татьяны Толстой и других именитых присяжных. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (26 мая) до 1:30 (27 мая) на площадке Play доступна запись 2008 года "Осуждения Фауста" Гектора Берлиоза, с которой дебютировал в Метрополитен-опере Робер Лепаж. Дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Сьюзан Грэм, Марчелло Джордани и Джон Релья.

День

В 13:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Псковский театр драмы повторит спектакль "Река Потудань" по повести Андрея Платонова. Постановка Сергея Чехова.

покажет спектакль-эксперимент для малышей и младших школьников — "" об истории создания мира и человека. Постановка Натальи Лапиной.

В 15:00 в проекте "Большие гастроли" Курганский театр "Гулливер" представит спектакль "Каштанка" по рассказу Антона Чехова. Хорватские режиссер Вера Видов и композитор Игор Карлич поставили его в сентябре 2019 года.

В 16:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет веселый хоррор "Лес, ведьма и горящий шкаф" по опере "Гензель и Гретель" Энгельберта Хумпердинка. Постановка Надежды Бахшиевой.

В 16:00 Электротеатра Станиславский покажет фильм-спектакль "Повесть о прямостоящем человеке" (2004) из архива Бориса Юхананова.

В 17:00 пермский Театр-Театр покажет спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского. Постановка Бориса Мильграма.

В 18:00 Владимирский областной театр кукол приглашает подростков на спектакль "Тайна темного леса" по пьесе Никиты Шмитько в его же постановке.

Вечер

В 19:00 МДТ — Театр Европы покажет спектакль "Зимняя сказка" Деклана Доннелана по пьесе Уильяма Шекспира.

В 19:00 театр Сатиры начнет трансляцию комедии "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира. Постановка Валентина Плучека, худрук Александр Ширвиндт, музыка Игоря Кефалиди.

В 19:00 в Геликон-опере смотрите "Сибирь" Умберто Джордано, любимую оперу автора. Постановка Дмитрия Бертмана. Премьера состоялась в 2006 году.

В 19:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале театр "Гешер" (Тель-Авив) покажет спектакль "Отцы и дети" по роману Ивана Тургенева. Сценическая редакция, постановка, сценография и хореография Йехезкеля Лазарова.

В 19:00 Александринский театр проведет прямую трансляцию спектакля "Драма на шоссэ. Судебное разбирательство" по пьесе в жанре "судебного детектива", которую Борис Акунин написал специально для Александринки. Зрители станут свидетелями судебного процесса. Присяжные онлайн вынесут свой приговор. В их состав войдут Константин Богомолов, Мария Миронова, Полина Осетинская, Алексей Пивоваров, Татьяна Толстая и Николай Сванидзе. Зрители также получит возможность принять участие в голосовании.

В 19:00 МХТ имени Чехова покажет запись спектакля "Возможная встреча" по пьесе Пауля Барца. Постановка Вячеслава Долгачева. В ролях: Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский и Станислав Любшин. Премьера состоялась в 1992 году.

В 19:00 на YouTube-канале Малого театра начнется трансляция спектакля "Сердце не камень" по пьесе Александра Островского. Постановка Владимира Драгунова.

В 21.00 Венская опера приглашает посмотреть и послушать "Дочь полка" Гаэтано Доницетти. Постановка Лоран Пелли, дирижер Эвелино Пидо. В ролях: Джули Фукс, Джон Тессьер и Донна Эллен.