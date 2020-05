Что смотреть онлайн 26 мая. Расписание трансляций

View this post on Instagram

26 мая в 19:00 смотрите на нашем YouTube канале спектакль «Возможная встреча» по пьесе Пауля Барца (режиссеры: Вячеслав Долгачев, Сергей Сатыренко) ◾️В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Станислав Любшин #МХТ Фото из архивов Художественного театра