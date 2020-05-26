Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
Договор по открытому небу представляет собой уникальную возможность для сотрудничества между американскими и российскими военными и укрепляет прозрачность и взаимное доверие между странами, его разрыв грозит катастрофой для безопасности в Европе, пишет издание. От выхода США из соглашения проиграют только сами американцы, так как они потеряют доступ к военным объектам и инфраструктуре, отмечает автор статьи.
Издание пишет, что между Москвой и Вашингтоном возникали разногласия, в результате Штаты запретили российским военным летать над Гавайями и Аляской. Россия закрыла американцам доступ для полетов над Абхазией, Южной Осетией, а позднее — Калининградом. Кроме того, США считали нелегальным применение новой цифровой системы камер на новом самолете-разведчике Ту-214ОН.
Пентагоном Boeing WC-135.