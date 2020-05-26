Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе

Анастасия Иванова

США проиграют от разрыва договора об открытом небе, для России же почти ничего не изменится, считает Die Welt.

Договор по открытому небу представляет собой уникальную возможность для сотрудничества между американскими и российскими военными и укрепляет прозрачность и взаимное доверие между странами, его разрыв грозит катастрофой для безопасности в Европе, пишет издание. От выхода США из соглашения проиграют только сами американцы, так как они потеряют доступ к военным объектам и инфраструктуре, отмечает автор статьи.

Издание пишет, что между Москвой и Вашингтоном возникали разногласия, в результате Штаты запретили российским военным летать над Гавайями и Аляской. Россия закрыла американцам доступ для полетов над Абхазией, Южной Осетией, а позднее — Калининградом. Кроме того, США считали нелегальным применение новой цифровой системы камер на новом самолете-разведчике Ту-214ОН.

Пентагоном Boeing WC-135.