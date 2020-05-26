Дочь Эдуарда Успенского назвала отца тираном и рассказала о насилии в семье

Вадим Карасев

Эдуард УспенскийФото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна назвала отца тираном и рассказала о насилии в семье. Об этом сообщает издание «Собеседник».

В открытом письме женщина попросила не присваивать премию имени детского классика. «Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье», — написала она. По ее словам, грубость, хамство, контроль и принуждение были нормой жизни Успенского. При этом на людях он демонстрировал показную идиллию.

Татьяна отметила, что у писателя были проблемы с алкоголем, однако он отказывался обращаться к специалистам. Вместо этого он поддерживал секту Виктора Столбуна, хоть и знал, что там практикуют избиение детей.

«Как можно смешивать имя человека, который занимался домашним насилием, с вечными ценностями? Тогда получается, что любой человек, достигший высокого социального статуса, может делать все, что угодно?» — поинтересовалась дочь писателя. Она признала, что ее отец был талантливым человеком, который мог увлечь других своими творческими идеями.

В беседе с телеканалом «360» Татьяна Успенская вспомнила, что ее отправили в секту Столбуна в 11 лет. Женщина отметила, что отцу нравилось унижать людей. Иногда он избивал членов своей семьи. «Мне было лет 18, я ходила в институт с опухшими глазами. Мы жили на Клязьме, в частном доме, он меня выкидывал, выталкивал на улицу. Он начинал бить, я убегала», — поделилась дочь писателя.

Эдуард Успенский скончался 14 августа 2018 года. Ему было 80 лет.