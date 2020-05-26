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Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Иванка Трамп и другие отмечают День Памяти в США

Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Иванка Трамп и другие отмечают День Памяти в США

Каждый год в последний понедельник мая жители США отмечают День Памяти (Memorial Day) — национальный праздник, посвященный памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах, в которых страна когда-либо принимала участие. Сегодня многие политики и звезды шоу-бизнеса посвятили в соцсетях посты этому дню. Пэрис Хилтон, Сальма Хайек, Дженнифер Лопес, Ева Лонгория, Иванка Трамп, Барак Обама и другие знаменитости поздравили фолловеров.Сиара

Благодарю храбрых мужчин и женщин нашей страны. Их жертва, самоотверженность и преданность делу всегда останутся в памяти.


СиараИванка Трамп

В День Памяти мы вспоминаем мужчин и женщин, которые принесли высшую жертву на службе нашей великой нации. Да благословит Господь этих героев и их семьи, для которых каждый день — День памяти.

Видео из инстаграм Иванки ТрампСальма Хайек

Давайте на минутку вспомним о храбрых мужчинах и женщинах, которые жертвуют своими жизнями, чтобы защитить нас.

Видео из инстаграм Сальмы ХайекБарак Обама

В День памяти мы чтим тех, кто отдал за нас все свои силы. В этом году это приобретает особый смысл, так как многие ветераны погибли от COVID-19. То, как они жили, служа друг другу, должно стать нашей дорожной картой на ближайшие месяцы.


Барак Обама

Дженнифер Лопес

#LetsGetLoud для наших героев! ❤ ️ Чтим всех тех, кто служил нашей удивительной стране и принес высшую жертву во имя свободы.

Дженнифер Лопес

Некоторые знаменитости по-своему отметили в инстаграме День Памяти. Ева Лонгория поделилась снимком в бикини.Надеюсь, вы все наслаждаетесь Днем памяти!— написала она.


Ева ЛонгорияА Крисси Тейген попыталась пошутить по случаю праздника, но не все ее фоловеры одобрили шутку.Прошло уже три Дня Памяти с тех пор, как это фото удалил инстаграм,— подписала свою фотографию она.


Крисси Тейген


 


Пэрис Хилтон

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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