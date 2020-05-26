Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей

Анастасия Иванова

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Британская писательница Джоан Роуинг объявила в Твиттере, что в ноябре этого года выпустит новую книгу для детей "The Ickabog" ("Икабог"), которую написала более десяти лет назад. Она сразу предупредила, что эта история не связана с Гарри Поттером и другими работами.





"Я всегда хотел опубликовать эту сказку, но после последнего Поттера я занималась двумя романами для взрослых, и решила выпустить их раньше. До недавнего времени единственные люди, которые слышали "The Ickabog" были мои младшие дети", — рассказала писательница.

Роулинг сообщила, что до осени главы повести будут каждую неделю бесплатно размещать на сайте, посвященном изданию, чтобы детям и родителям было веселее проводить время на карантине. Первые две уже доступны для чтения.

Затем книгу опубликуют в печатном виде, а также ее аудиоверсию.

О сюжете мало, что известно. Писательница намекнула, что эта история "об истине и злоупотреблении властью".