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Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей

Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей
Британская писательница Джоан Роуинг объявила в Твиттере, что в ноябре этого года выпустит новую книгу для детей "The Ickabog" ("Икабог"), которую написала более десяти лет назад. Она сразу предупредила, что эта история не связана с Гарри Поттером и другими работами.


"Я всегда хотел опубликовать эту сказку, но после последнего Поттера я занималась двумя романами для взрослых, и решила выпустить их раньше. До недавнего времени единственные люди, которые слышали "The Ickabog" были мои младшие дети", — рассказала писательница.

Роулинг сообщила, что до осени главы повести будут каждую неделю бесплатно размещать на сайте, посвященном изданию, чтобы детям и родителям было веселее проводить время на карантине. Первые две уже доступны для чтения.


Затем книгу опубликуют в печатном виде, а также ее аудиоверсию.

О сюжете мало, что известно. Писательница намекнула, что эта история "об истине и злоупотреблении властью".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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