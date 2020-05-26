ЕСПЧ не увидел проблем в передаче «убийцы с топором» Венгрией Азербайджану

Влада Некрасова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Венгрия не нарушила Европейскую конвенцию по правам человека в резонансном деле об «убийце с топором» — убийстве топором в спящем состоянии армянина Гургена Маргаряна, совершенном азербайджанцем Рамилем Сафаровым в Будапеште в 2004 году.

Напомним, Маргарян и Сафаров проживали в венгерской столице в одном корпусе, поскольку являлись участниками семинара под эгидой НАТО. В 2012 году Венгрия передала Азербайджану Сафарова, отбывавшего пожизненное тюремное заключение в венгерской тюрьме. Сафаров по прибытии в Баку был помилован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, освобожден, а потом и награжден.

Освобождение в Азербайджане «убийцы с топором» вызвало международный скандал, поскольку перед достижением соглашения в августе 2012 года Министерство юстиции Азербайджана обещало Министерству государственного управления и юстиции Венгрии, что в случае передачи Венгрией Сафарова в Азербайджан он продолжит там исполнение наказания, наложенного венгерским судом.