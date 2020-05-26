Филипп Киркоров, Наталья Ионова, Юлианна Караулова и другие поддержали челлендж в TikTok

Вадим Карасев

Платформа TikTok расцвела во время пандемии: отрезанные от внешнего мира люди отвлекались от грустных мыслей за просмотром коротких мобильных клипов и снимали их, участвуя в челленджах. Один из них до сих пор находит новых участников, среди которых становится все больше звезд российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, Наталья Ионова, Юлианна Караулова, Алексей Воробьев и другие поделились в сети роликами под тегами #взеркале и #wipeitdownchallenge.

Под трек Wipe It Down от BMW KENNY каждый из них чистил в ванной комнате зеркало и видел в нем необычное отражение. Хотя Филиппа Киркорова оно не удивило: корону он надел давно. Поп-певец набирает популярность среди пользователей TikTok и сам удивляется этому.Вы тут не скучайте! Пойду наведу порядок в #tiktok. А то я и не в курсе, что там столько моих поклонников. Поселился 1 ЧАС НАЗАД, а уже 2 МИЛЛИОНA (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— объявил он сегодня своим фолловерам в инстаграме.





Филипп Киркоров





Алексей Воробьев





Филипп Киркоров

Алексей Воробьев

Наталья Османн





@glukozamusic

Что это было?!)) ##взеркале

♬ Wipe It Down - BMW KENNY

@karaulovau

Чистка зеркал никогда не будет прежней

@natayakim

Кажется, карантин даёт о себе знать