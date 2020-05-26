Фишки из римской настольной игры найдены в норвежском погребении

Вадим Карасев

Ряд интересных находок принесли археологам из музея норвежского города Берген раскопки кургана железного века в Итре-Фоссе в провинции Западная Норвегия. Среди обнаруженных предметов — фишки из настольной игры, популярной в Римской империи.

Удалив верхний слой дерна и земли, археологи обнаружили окруженный камнями участок черной почвы — след погребального костра. Среди углей были обнаружены фрагменты костей. В ходе ритуала погребения, когда костер уже догорел, в захоронение были положены предметы: три керамических горшка, стеклянный сосуд, бронзовая булавка, 18 круглых игровых фишек и одна фишка особой формы – в виде вытянутого бруска с квадратным сечением. Сторона квадрата равна 3–4 миллиметрам, а длина бруска — примерно 7 сантиметрам.

Фишки были принадлежностями для древнеримской игры, известность которой в первые века нашей эры достигла и Скандинавии. Игра называлась ludus latrunculorum, или кратко latrunculi. Слово latro означало солдата, преимущественно наемника, а также имело значение «разбойник, грабитель», а словом latrunculus, то есть «солдатик» или «разбойничек», называлась игровая фишка. В ходе игры эти фишки расставлялись на доске в точках пересечения перпендикулярных линий и могли двигаться назад, вперед и в сторону, но не по диагонали. Игрок старался запереть фишки противника между своими, в таком случае фишку снимали с доски. Предложено несколько реконструкций правил этой игры, отличающихся деталями.

Продолговатая фишка. Фото: UiB

Найденные в кургане в Итре-Фоссе костяные фишки очень хорошо сохранились, пятнадцать из них вовсе не имеют повреждений. Продолговатая фишка служила в ходе игры аналогом игральной кости. Бросая ее, игроки получали то или иное число очков, что определяло их дальнейшие действия. На длинных гранях фишки есть отметки из трех, четырех и шести кружков с точкой посередине. Четвертая длинная грань не содержит отметок. Если брошенная фишка ложилась этой гранью вверх, игрок ничего не получал.

Игральная кость такого типа встречалась в Римской империи в I–IV веках нашей эры. Для Скандинавии это очень редкая находка, их известно чуть более десятка. Их находили, например, в Вимосе на датском острове Фюн, где в древности происходила регулярная торговля. Ученые полагают, что под влиянием римской игры ludus latrunculorum у древних германцев появилась игра хнефатафл, которую любили викинги.

В прошлом году игровую доску для ludus latrunculorum нашли в римской крепости Виндоланда в Великобритании.