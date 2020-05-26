Forbes оценил влияние пандемии на состояние российских миллиардеров

Анастасия Иванова

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров за время пандемии коронавируса увеличилось на 62 миллиарда долларов - до 454 миллиардов, сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time.

Уточняется, что в качестве точки отсчета для сравнения взято 18 марта, так как именно на эту дату производился финальный расчет состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года. Тогда фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений, отмечает издание, а за неделю до этого, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. С тех пор индекс Dow Jones вырос на 23%, S&P - на 23%, а индекс Московской биржи, который 18 марта составил 2112,64 пункта, к 25 мая вырос на 30%, до 2757,9 пункта, отмечает издание.

Совокупное состояние пятерых богатейших россиян за указанный период увеличилось на 22,6 миллиарда долларов - до 109,5 миллиарда. Больше остальных заработал совладелец и президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes-2020. Бизнесмен за прошедшие два месяца увеличил состояние на 6,4 миллиарда долларов, до 26,1 миллиарда.

Леонид Михельсон, занимавший в ежегодном рейтинге богатейших россиян третью строчку. Его состояние увеличилось до 22,5 миллиарда долларов с тогдашних 17,1 миллиарда.