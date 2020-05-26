ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию

Влада Некрасова

Завышение показателей об экспорте пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию в марте связано с ошибочными данными, которые были предоставлены в таможенные органы, сообщил РИА Новости представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Аналитический центр "Совэкон" ранее обратил внимание на таможенные данные по экспорту в марте пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию, согласно которым в страну за месяц было отгружено 5,2 миллиона тонн сои, 0,4 миллиона тонн пшеницы и 0,3 миллиона тонн подсолнечника. "Совэкон" указывал, что во всех случаях необычайно высокие объемы приходились на поставки из Смоленской области.