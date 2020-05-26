Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию

ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию

ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию
Завышение показателей об экспорте пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию в марте связано с ошибочными данными, которые были предоставлены в таможенные органы, сообщил РИА Новости представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Аналитический центр "Совэкон" ранее обратил внимание на таможенные данные по экспорту в марте пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию, согласно которым в страну за месяц было отгружено 5,2 миллиона тонн сои, 0,4 миллиона тонн пшеницы и 0,3 миллиона тонн подсолнечника. "Совэкон" указывал, что во всех случаях необычайно высокие объемы приходились на поставки из Смоленской области.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом
В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом
Финансовый гороскоп на июнь 2020 года
Финансовый гороскоп на июнь 2020 года
Российский министр переболел коронавирусом
Российский министр переболел коронавирусом
В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков
В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков
ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию
ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию
Стало известно о слабой подготовленности США к атакам ИГ
Стало известно о слабой подготовленности США к атакам ИГ
Минэнерго захотело сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго захотело сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Фишки из римской настольной игры найдены в норвежском погребении
Фишки из римской настольной игры найдены в норвежском погребении
В России выявлено 8915 новых случаев заражения Covid-19, всего — 362342
В России выявлено 8915 новых случаев заражения Covid-19, всего —
За сутки в России установлены рекорды по умершим и выздоровевшим от коронавируса
За сутки в России установлены рекорды по умершим и выздоровевшим от
Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix
Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix
Сестринская любовь: в сети обсуждают милое видео дочерей Кайли Дженнер и Ким Кардашьян
Сестринская любовь: в сети обсуждают милое видео дочерей Кайли

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья» ягодицы
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья»
Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса на ученых
Раскрыты результаты тестирования российской вакцины от коронавируса

Еще по теме

СовЭкон улучшил прогноз урожая зерновых в РФ в 16 году до 108,8 млн тонн
В США признали, что РФ сохранит за собой мировое лидерство в экспорте пшеницы
Ткачев: Россия сохранит лидерство по экспорту пшеницы
Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы