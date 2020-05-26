Гитарист легендарной рок-группы Queen перенес сердечный приступ

Лидия Мартынова

Гитарист группы Queen Брайан Мэй перенёс сердечный приступ. Об этом он рассказал в своём аккаунте в Instagram. Мэй сообщил, что приступ был «небольшой»: в течение сорока минут он чувствовал боль и тяжесть в грудной клетке. Личный доктор музыканта сам отвёз его в больницу, где Брайану после ангиограммы был предложен выбор между операцией на открытом сердце и стентированием. В итоге была проведена операция на трёх артериях.В своём видеообращении гитарист упомянул название альбома Queen 1974 года Sheer Heart Attack."Хм, настоящий сердечный приступ, да? Я всегда немного волновался по поводу названия альбома. Я думал, что оно может огорчать людей, на самом деле переживших сердечный приступ. Теперь я спокоен: теперь я сам в этом клубе, и оно меня совершенно не огорчает. Берегите себя, ребята", - сказал музыкант.Рокер утверждает, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. Хотя сердечный приступ — не первое попадание Мэя в больницу за последнее время. Недавно он был госпитализирован с разрывом большой ягодичной мышцы из-за » чрезмерного увлечения садоводством». В тот раз он выставил в Instagram свою фотографию в медицинской маске, оправдывая её появление травмой, а не короновирусом.