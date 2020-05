Гитарист Queen Брайан Мэй перенес экстренную операцию после сердечного приступа

Вадим Карасев

72-летний музыкант Брайан Мэй признался, что перенес инфаркт. Об этом знаменитый музыкант рассказал своим поклонникам в инстаграме.

В начале мая музыкант Брайан Мэй пожаловался поклонникам в инстаграме, что получил необычную травму. Бессменный гитарист легендарной группы Queen порвал ягодичную мышцу.



"Посреди всей этой саги с больной ягодицей я перенес сердечный приступ. Он был небольшим и не нанес мне вреда. Боль и стеснение в груди продолжались около 40 минут", - рассказал музыкант в своем видеообращении.



В больнице выяснили, что у Брайана Мэя закупорены три артерии, из-за чего возник риск блокировки подачи крови в сердце.

После этого артист перенес экстренную операцию по стентированию трех артерий. Установленные в них стенты теперь обеспечивают свободный кровоток.

"Я всегда немного волновался по поводу названия альбома Queen "Sheer Heart Attack" ("Настоящий сердечный приступ"). Я думал, что оно, возможно, огорчает людей, на самом деле переживших сердечный приступ. Теперь мне полегчало: я сам оказался среди них, и оно меня совершенно не огорчает. Берегите себя, ребята", - отметил Мэй.

По словам музыканта, до этого он считал себя очень здоровым человеком, не подозревая о существующей проблеме. Мэй утверждает, что теперь он вновь готов сотрясать рок-музыкой.

