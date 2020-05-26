Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гитарист Queen Брайан Мэй перенес экстренную операцию после сердечного приступа

Гитарист Queen Брайан Мэй перенес экстренную операцию после сердечного приступа

72-летний музыкант Брайан Мэй признался, что перенес инфаркт. Об этом знаменитый музыкант рассказал своим поклонникам в инстаграме.

В начале мая музыкант Брайан Мэй пожаловался поклонникам в инстаграме, что получил необычную травму. Бессменный гитарист легендарной группы Queen порвал ягодичную мышцу.

"Посреди всей этой саги с больной ягодицей я перенес сердечный приступ. Он был небольшим и не нанес мне вреда. Боль и стеснение в груди продолжались около 40 минут", - рассказал музыкант в своем видеообращении.

В больнице выяснили, что у Брайана Мэя закупорены три артерии, из-за чего возник риск блокировки подачи крови в сердце.

После этого артист перенес экстренную операцию по стентированию трех артерий. Установленные в них стенты теперь обеспечивают свободный кровоток.

"Я всегда немного волновался по поводу названия альбома Queen "Sheer Heart Attack" ("Настоящий сердечный приступ"). Я думал, что оно, возможно, огорчает людей, на самом деле переживших сердечный приступ. Теперь мне полегчало: я сам оказался среди них, и оно меня совершенно не огорчает. Берегите себя, ребята", - отметил Мэй.

По словам музыканта, до этого он считал себя очень здоровым человеком, не подозревая о существующей проблеме. Мэй утверждает, что теперь он вновь готов сотрясать рок-музыкой.

Как писал NEWSTES, ранее музыканты Queen восхитились исполнением The Show Must Go On российским балалаечником.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Приметы, которые говорят, что ангел-хранитель вас бережет
Приметы, которые говорят, что ангел-хранитель вас бережет
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес экстренную операцию после сердечного приступа
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес экстренную операцию после
В России предложили раньше срока вернуть начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ
В России предложили раньше срока вернуть начисление пеней за неоплату
Сейлор Бринкли-Кук рассказала о телесной дисморфии и расстройстве пищевого поведения: "Плачу из-за целлюлита"
Сейлор Бринкли-Кук рассказала о телесной дисморфии и расстройстве
В Петербурге судят офицера, бравшего взятки за отправку коллег в Сирию
В Петербурге судят офицера, бравшего взятки за отправку коллег в Сирию
Оскорбительные фразы ведущего Корчевникова превратили в обращение к неудачникам
Оскорбительные фразы ведущего Корчевникова превратили в обращение к
НАТО и Россия провалили переговоры о военной сдержанности на период пандемии
НАТО и Россия провалили переговоры о военной сдержанности на период
Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового кабмина
Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового
Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
В России предлагают эксперимент по использованию приложения вместо паспорта
В России предлагают эксперимент по использованию приложения вместо
Более 30 человек вылетели в Россию на рейсе Air India
Более 30 человек вылетели в Россию на рейсе Air India
Лещенко отреагировал на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Лещенко отреагировал на слова Пригожина о «чудовищном положении»

Топ на сегодня

Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью Covid-19
Литовские аналитики: Россия ведёт информационную войну с помощью
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Владимир Ефимов: большинство отраслей после ограничений восстановится
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Еще по теме

Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ
Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья» ягодицы
Гитарист Queen попал в больницу с «разорванной в клочья» ягодицей
Гитарист Queen обвинил мясоедов в пандемии коронавируса