Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19

Анастасия Иванова

Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал РИА Новости о работе учреждения в период пандемии COVID-19 и проведении плановых онкологических операций.

"Пациенты и персонал нашего центра находятся в перчатках и в масках даже в палатах. Пациенты не выходят из палат, находятся в палатном режиме, не пересекаются в коридорах. Это там, где "чистая" зона, где обычные больные лежат. Также есть отдел урологии, который работает на коронавирус, там есть больные онкологические с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказал Каприн.

По его словам, на базе учреждения сформирован полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты. Все пациенты, которые обращаются в центр, должны иметь отрицательный анализ на COVID-19. Медицинскому персоналу также необходимо располагать соответствующим анализом, повторная сдача производится при наличии показаний – температуры и сопутствующих симптомах, рассказал Каприн.

Обнинске Калужской области. В день там делают по 26-27 операций, рассказал Каприн. Пациентам с COVID-19 не проводят операции, химиотерапию и радиологическое лечение. В случае если пациент попадает в центр на стадии инкубационного периода коронавирусной инфекции, его переводят в отдел урологии, работающий на базе центра, в специализированные учреждения либо места, которые дают наряды скорой помощи, сказал Каприн.

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