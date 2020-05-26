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Гороскоп на лето 2020 года

Гороскоп на лето 2020 года

В одной известной песне говорится, что лето — это маленькая жизнь. Если вам хочется, чтобы этот период вам запомнился надолго, а также прошел под эгидой позитива и счастья, следуйте советам астрологов.

Согласно мнению экспертов, летом 2020 года большой успех ждет самых романтичных и любящих Знаков Зодиака. Астрологи настоятельно рекомендуют быть более открытыми и общительными, если вы хотите, чтобы эти три месяца стали для вас ярким и запоминающимся временем. Звезды помогут вам построить свое счастье. Главное — не лениться и продолжать верить в себя.


Овен

У Овнов в июне будет много неприятностей на различных фронтах, потому что на них очень негативно повлияют июньские затмения. Июль и август, наоборот, пройдут под эгидой созидательной энергии звезд и планет, Луны и Солнца. Откроются новые возможности в бизнесе и на работе. Не исключено, что появятся новые идеи и полезные мысли.

Самый важный совет астрологов состоит в том, что Овнам следует искать источники вдохновения, энергии и сил. В обретении всего этого поможет дыхательная гимнастика. В самом конце лета Овнам стоит сменить обстановку, отправиться в поездку или отпуск. Август отлично подойдет для ремонта, дорогостоящих приобретений.

Телец


Энергетика звезд и планет будет постоянно меняться этим летом, причем не только в масштабах недель или месяцев, но порой и каждый день. Заговоры на удачу помогут оставить удачу при себе даже в те дни и периоды, когда звезды и планеты в полном раздрае. Лето 2020 года научит Тельцов чему-то новому.

Изменения настроения ночных светил будут неминуемо сказываться на всех сферах жизни Тельцов. Больше всего людям этого Знака стоит остерегаться необдуманных поступков в делах и работе. В любовной сфере будет очень везти тем, кто умеет отодвигать на второй план личные интересы и стремление к выгоде ради окружающих.

Близнецы

Этим летом астрологи советуют Близнецам почаще обращаться за помощью к своей интуиции. Это будет идеальное время для того, чтобы определиться с дальнейшей судьбой множества начатых ранее проектов и дел. Возможно, настал момент что-то переделать, поменять. Стоит почаще слушать свое сердце, особенно в июне. Усилить интуицию помогут пять полезных упражнений.

Во второй половине лета звезды сделают Близнецов более чувствительными и эмоциональными. Это поможет им в достижении взаимопонимания с близкими и друзьями. Энергия планет поможет Близнецам изменить их жизнь в целом, их принципы и взгляды. Многие трудности удастся преодолеть неосознанно.

Рак


Начало лета астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Ракам посвятить попыткам стать лучше и сильнее как личность. В этом им помогут полезные советы по работе над собой. Настало время внутренних преобразований, после которых можно будет начать менять и мир вокруг себя. В июле можно задуматься о смене работы, о начале обучения.

Также в июле и августе Ракам полезно будет тратить деньги на что-то важное. Это могут быть очень дорогие покупки типа автомобиля или квартиры. Особое внимание стоит уделить созданию благоприятной атмосферы в доме — уборке, ремонту, перестановке мебели. В любви и работе желательно как можно меньше добиваться своего хитростью и шантажом.

Лев

Для Львов уже с первых дней июня будет весьма актуален закон притяжения. Звезды и планеты с первых дней месяца будут всячески помогать им. Необходимо думать о чем-то хорошем, чтобы не спугнуть эту большую удачу. Обойти препятствия поможет вера в себя.

Летом 2020 года полезно будет заводить новые знакомства. Велика вероятность найти вторую половинку, хорошего друга или человека, который подкинет очень интересную идею. Также этим летом Львам нужно помнить о созидательной коллективной энергии. Стоит как можно чаще находиться среди близких людей и не бояться решать трудности сообща. В этом Львам помогут лидерские навыки.

Дева

Этим летом наступает волшебное для Дев время, за которое им удастся исполнить множество своих заветных желаний. В этом им также поможет методика под названием «свиток желаний». Астрологи советуют максимально ответственно подходить к тем делам, которые смогут приблизить Дев к осуществлению той или иной мечты.

Уже с первых недель лета Девам стоит обрести желание бороться, волю к победе, уверенность в себе. В начале августа и в конце июля возможны проблемы, так что на этот период лучше не планировать ничего грандиозного. В конце лета вероятны неполадки в отношениях — нужно будет проявлять больше гибкости, чтобы не наломать дров.

Весы


У Весов летом 2020 года ожидается много интересного. Звезды и планеты будут находиться почти все время в весьма необычном положении. Первый месяц станет для Весов самым сложным из-за затмений. Сильные заговоры на удачу 5 и 21 июня не будут лишними. Они же помогут Весам и в другие неблагоприятные периоды.

В общении с людьми Весам стоит быть открытыми, добрыми и готовыми прийти на помощь в трудную минуту. Такое поведение обязательно обернется чем-то позитивным. В конце лета возможны резкие повороты судьбы. В августе полезно будет менять стиль, прическу, обновлять гардероб. Созидательное настроение звезд поможет Весам в любых новых делах.

Скорпион

У Скорпионов ожидается весьма насыщенное лето. Особенно результативным оно может стать в сфере финансов и работы. Чтобы удача в подобных делах всегда оставалась рядом, Скорпионам стоит воспользоваться помощью пяти лучших магнитов для денег. Также не будет лишним заранее спланировать дела, но никому об этих планах не рассказывать.

В июле возможна целая масса случайностей — кому-то повезет больше, кому-то меньше, но шанс совершить революцию в какой-нибудь из сфер будет у каждого. Лето 2020 года будет позитивным временем для творчества, принятия нестандартных решений. Звезды помогут Скорпионам избавиться от лишних переживаний, а также помогут во всестороннем развитии.

Стрелец

Стрельцам в июне стоит доверять только самим себе. Нужно проявлять максимум самостоятельности и самодостаточности в делах, не слушать чужих советов и критики. Необходимо быть осторожнее в общении с энергетическими вампирами и токсичными людьми. Если кто-то решит перейти дорогу, Стрельцам лучше не отвечать негативом на негатив.

Начиная с июля дела пойдут в гору, а трудности будут медленно отступать. Уйдут переживания, создадутся наилучшие условия для развития личности, получения новых знаний и навыков. Стрельцы станут более чувствительными, их память усилится. Если начнутся проблемы в отношениях, лучше как можно скорее попробовать найти компромисс.

Козерог


У Козерогов ожидается очень продуктивное лето. Звезды и планеты помогут представителям данного Знака получить то, о чем они мечтают. Понять, что жизнь скоро изменится, помогут пять признаков. Это будет идеальное время для поиска новых друзей, второй половинки и общения в целом. С людьми стоит быть более открытыми.

Возможно, Козероги смогут найти дополнительный источник дохода либо повысить заработок на текущем месте работы. В конце лета полезно будет оправляться в командировки и браться за новые дела, повышать свой статус в глазах начальства и партнеров по бизнесу.

Водолей

Финансовая сфера жизни в первой половине лета станет для Водолеев основной. Шепотки на богатство и удачу помогут обрести счастье и успех. Немаловажной будет и банальная уверенность в себе. Нужно заниматься только тем, во что хочется верить. Июнь — идеальное время для творческой работы. В июле полезно будет заниматься раздачей долгов.

В августе наступает время любви. Одиноким Водолеям необходимо будет проявлять больше активности. Тем, кто находится в отношениях, потребуется поставить на второе место работу и заботы по дому, а также свое хобби. Главным увлечением должен стать любимый человек. Закончится лето на позитивной ноте, как и начнется.

Рыбы

Начало лета будет крайне сложным и насыщенным неприятными случайностями, из-за которых могут испортиться настроение и нарушиться сон. Специальная медитация поможет это исправить. Летом 2020 года лучше не откладывать дела на потом, а решать их как можно скорее. Это поможет наслаждаться отдыхом и получать больше удовольствия от жизни.

В целом лето должно выдаться для Рыб крайне продуктивным. Люди этого Знака смогут ощутить удачу как в финансовой, так и в любовной сферах. Звезды повысят харизму и обаяние Рыб, что поможет привлечь больше внимания противоположного пола. Также в эти три месяца астрологи советуют почаще полагаться на интуицию.

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По материалам: dailyhoro.ru

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