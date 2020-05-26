Иракские силовики объявили о ликвидации главаря ИГ*

Влада Некрасова

Антитеррористическая служба Ирака объявила о ликвидации лидера филиала террористической группировки "Исламское государство"* на территории страны.

Как сообщает иракское информационное агентство INA, "вали (наместник - ред.) Ирака в группировке ИГ* Муатаз аль-Джабури был ликвидирован в ходе операции сил антитеррористической службы страны". Аль-Джабури, по данным силовиков, являлся также помощником главаря ИГ*.

Иракская национальная разведка в среду сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ* - Абдаллы Кардаша. Представитель антитеррористической службы Ирака Сабах аль-Нуман в интервью РИА Новости заявил о том, что арест Кардаша поможет выяснить источники финансирования ИГ*.

США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.

* Террористическая группирвока, запрещенная в России.