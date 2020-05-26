Япония и Россия согласуют повестку консультаций по совместной деятельности на Курилах

Лидия Мартынова

Токио и Москва согласуют повестку консультаций по вопросам осуществления совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов с учётом ситуации с пандемией COVID-19, заявил во вторник журналистам глава японского МИД Тосимицу Мотэги. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши лидеры в Нагато [в 2016 году] достигли договорённости о том, что совместная экономическая деятельность на «северных территориях» (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. , ред. ) не должна противоречить юридическим позициям обеих стран», - заявил министр.

По его словам, стороны намерены по дипломатическим каналам согласовать предстоящую повестку консультаций по этой теме с учётом ситуации с коронавирусной инфекцией.

Так Мотэги прокомментировал информацию агентства Kyodo, которое утверждает, что Москва якобы предложила Токио отложить решение вопроса, в рамках чьего законодательства должна осуществляться совместная хозяйственная деятельность на островах.

Россия и Япония много десятилетий ведут переговоры по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остаются территориальные претензии Токио. В стране претендуют на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Однако, согласно позиции Москвы, российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.