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Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны

Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
Смартфоны, удовлетворяющие основным запросам пользователей, можно найти и в ценовой категории "до 10 тысяч рублей", причем это необязательно будет китайский аппарат, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"Обычно к бюджетным относят смартфоны, чья стоимость не превышает 12-15 тысяч рублей. Однако аппараты, удовлетворяющие основные запросы пользователей, можно найти и в ценовой категории "до 10 тысяч рублей". Так, Samsung Galaxy A10 стоит около 8,5 тысячи рублей, обладает неплохим аккумулятором, картой памяти, но имеет всего одну камеру на 13 Мп — впрочем, ее вполне хватит для фотографий неплохого качества", — сказал он.​

Другая бюджетная модель — Realme 5 — стоит немного дороже (около 11 тысяч рублей), но заметно обходит предыдущий смартфон почти по всем параметрам: от размера экрана до выносливости аккумулятора.


Китая: Xiaomi и Huawei. Линейка обновляется достаточно быстро, в результате чего появляется возможность приобрести “устаревшие” модели по более приятным ценам, отметил Николаев.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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