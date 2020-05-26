Эксперт: Рынку надо готовиться к минусовым ценам на газовые фьючерсы

Лидия Мартынова

В связи со сниженным спросом на газ и высокой загрузкой подземных хранилищ, аналитики не исключают вероятность попадания стоимости фьючерсных контрактов на газ в отрицательную зону. Нечто подобное уже происходило с ценами на нефть. Как сообщало , в конце апреля впервые в истории стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения — до минус $ 37,6 за баррель.

Как считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, нечто подобное возможно сейчас как часть спекулятивной игры, но не на споте, а на рынке производных инструментов с биржевыми котировками на фоне слабого спроса, заполненных хранилищ в Европе, блокировки экономики и летнего сезона.

«Это не значит, что поставщики будут реально доплачивать за физические объемы», — цитирует ТАСС уточнение эксперта.

По словам аналитиков, текущие спотовые цены на газ — около $ 40 за 1 тысячу кубометров — не покрывают затрат самых конкурентоспособных производителей даже на уровне операционных издержек.

В такой ситуации, по мнению аналитиков, нельзя исключать возможности отрицательной стоимости фьючерсных контрактов на газ.

«Участникам рынка и биржам стоит быть технически готовым к такому развитию ситуации, чтобы не повторить ошибки истории с отрицательной ценой нефти, когда софт оказался не готов», — считает ведущий аналитик инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич.

При этом он отмечает, что если же смотреть на ситуацию со стороны экономики, то пока можно не опасаться такого развития событий в ближайшие месяцы, поскольку мировая экономика очевидно прошла свою низшую точку потребления энергии.

«Предложение нефти ограничено внушительным сокращением от ОПЕК+ и зацементировано экономической целесообразностью — ведь многие проекты попросту не выгодны при текущих ценах на нефть несмотря на то, что они почти удвоились за месяц, — констатирует Купцикевич. — Это обещает не только поддержать цены на газ, которые сильно привязаны к нефти, но и спрос на голубое топливо».

Как считают в FxPro, более правильно пока говорить о рисках, что добыча и транспортировка газа может стать убыточной для производителей, но не об отрицательных ценах.

«Ожидая весьма вялое восстановление экономической активности в ближайшие кварталы, мы с осторожностью смотрим на перспективы роста цен на топливо, — рассказал ИА Newstes Купцинкевич. — Возможно, им удастся отскочить в область $ 2.5 с текущих $ 1.86. Тем не менее, спрос обещает быть очень слабым, что будет негативно влиять на выручку. Возможно, помощь российским компаниям-экспортерам придет со стороны Китая и Германии. Это возможно, если экстремально низкие цены на традиционные виды топлива остановят волну интереса к альтернативным источникам энергии, которые были на подъёме в предыдущие годы».

Следует отметить, что июньский фьючерс на газ на голландском хабе TTF в понедельник торговался на уровне € 4,7 за MWh (около $ 53 за 1 тысячу кубометров). И это почти в два раза ниже стоимости фьючерса в конце февраля.