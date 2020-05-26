Эксперт: Рынку надо готовиться к минусовым ценам на газовые фьючерсы
В связи со сниженным спросом на газ и высокой загрузкой подземных хранилищ, аналитики не исключают вероятность попадания стоимости фьючерсных контрактов на газ в отрицательную зону. Нечто подобное уже происходило с ценами на нефть. Как сообщало , в конце апреля впервые в истории стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения — до минус $ 37,6 за баррель.
Как считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, нечто подобное возможно сейчас как часть спекулятивной игры, но не на споте, а на рынке производных инструментов с биржевыми котировками на фоне слабого спроса, заполненных хранилищ в Европе, блокировки экономики и летнего сезона.
По словам аналитиков, текущие спотовые цены на газ — около $ 40 за 1 тысячу кубометров — не покрывают затрат самых конкурентоспособных производителей даже на уровне операционных издержек.
В такой ситуации, по мнению аналитиков, нельзя исключать возможности отрицательной стоимости фьючерсных контрактов на газ.
При этом он отмечает, что если же смотреть на ситуацию со стороны экономики, то пока можно не опасаться такого развития событий в ближайшие месяцы, поскольку мировая экономика очевидно прошла свою низшую точку потребления энергии.
Как считают в FxPro, более правильно пока говорить о рисках, что добыча и транспортировка газа может стать убыточной для производителей, но не об отрицательных ценах.
Следует отметить, что июньский фьючерс на газ на голландском хабе TTF в понедельник торговался на уровне € 4,7 за MWh (около $ 53 за 1 тысячу кубометров). И это почти в два раза ниже стоимости фьючерса в конце февраля.