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Эксперты ждут рост цен на туалетную бумагу в России

Эксперты ждут рост цен на туалетную бумагу в России

В России вскоре могут подняться цены на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, отмечая, что риск в том числе создают рекомендации Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора из-за угрозы коронавируса.

Во время карантина прекратили свою работу офисные центры, школы, университеты и другие учебные заведения, а также архивы, многие типографии. Это привело к тому, что объемы заготовки так называемых светлых марок макулатуры, из которой производятся санитарно-гигиенические товары, заметно снизились, сказал председатель правления Ассоциации развития экологической промышленности «Вторичные ресурсы» Алексей Недашковский.

В начале мая Роспотребназдор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Служба мотивировала решение тем, что при сортировке отходов и их переработке есть риск заражения персонала предприятий.

«Рекомендации даны без уточнения позиции службы по области распространения такого действия. Также не определен срок действия рекомендаций, поскольку они даны не на период самоизоляции, а связаны только с возможностью заражения от нового вируса COVID-19», — пояснил депутат Госдумы Юрий Волков.

В результате могут остановиться потоки формирования сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, которая обеспечивает изготовление бумажных санитарно-гигиенических товаров первой необходимости (туалетная бумага, полотенца, салфетки, изделия медицинского назначения). Сложившаяся ситуация может спровоцировать подорожание такой продукции. Об этом говорится в письме парламентария в адрес Роспотребнадзора.

По прогнозу исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, в течение трех недель стоимость перечисленных товаров может вырасти на 10−15%. При этом самая недорогая туалетная бумага — стоимость рулона которой составляет 15−20 рублей — может совсем исчезнуть, добавил он.

Тенденцию подтвердили и другие опрошенные эксперты.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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