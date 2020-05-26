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Электронная копия диплома позволит трудоустраиваться в условиях ЧС

Электронная копия диплома позволит трудоустраиваться в условиях ЧС
Электронная копия диплома об образовании будет полноценным документом, согласно которому специалист сможет работать и заниматься профессиональной деятельностью в условиях действия режима повышенной готовности или ЧС в России, соответствующая поправка подготовлена к проекту кабмина о порядке целевого обучения.

Изменения вносятся в статьи 71.1 и 108 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Инициативой предлагается усовершенствовать порядок целевого обучения специалистов: согласно инициативе, механизм целевого обучения будет применяться не только в высшем образовании, но и в среднем профессиональном. Кроме того, законопроектом предусматривается обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении. Проект был принят в первом чтении Госдумой в марте этого года.

# Россия
По материалам: ria.ru

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