Эминем приглашает на онлайн юбилей альбома “Marshall Mathers LP”

Алексей Вольцев

Рэпер Эминем сообщил, что отметит важный этап своей музыкальной карьеры – 20-летие альбома “Marshall Mathers LP” – вечеринкой слушания песен 27 мая, сообщил исполнитель в своем инстаграме.

Певец из Детройта объяснил своим фанатам, что для того чтобы принять участие в мероприятии, нужно зайти на его сайт и зарегистрироваться. Помимо совместного слушания треков можно также будет принять участие в общем чате в прямом эфире.

В феврале 47-летний певец неожиданно появился на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, где исполнил свой хит “Lose Yourself”.

прокомментировал в твиттере так: " Ну а если бы вам дали второй шанс, еще одну возможность... Большое спасибо академии. Простите, что выступил только 18 лет спустя".