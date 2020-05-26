Как телефонный номер влияет на вашу судьбу, удачу и энергетику

Вадим Карасев

Числа из нашего телефонного номера влияют на нашу судьбу, поэтому очень важно знать, каким образом они это делают. Нумерология поможет ответить на этот вопрос и определить, насколько полезным для вас является ваш номер.

Важнее всего для привлечения удачи самостоятельно настраивать себя на успех. Старайтесь держать свои планы в секрете, а также пользоваться техниками, которые избавят вас от негативных мыслей. Не рассчитывайте на одну лишь магию чисел.

Нумерологический расчет по номеру телефона

Чтобы понять, как влияет номер телефона человека на его судьбу и удачу, необходимо сложить все цифры номера вместе и посмотреть расшифровку полученного числа. Для примера возьмем номер 8-999-123-45-67.

Складываем все числа: 8+9+9+9+1+2+3+4+5+6+7=64. Это не конечный результат, потому что нумерология работает лишь с числами от 1 до 9. Складываем цифры из полученного числа до тех пор, пока не получим необходимый результат. 6+4=10. 1+0=1. наш результат — Единица.

Расшифровка чисел

Единица. Люди, у которых получается такое число, могут быть спокойны, потому что оно является обрезом от негативных личностей, врагов и неприятелей. Единица защищает владельца своего номера от скандалов и немотивированной агрессии на улице, в транспорте, на работе. Если у вас получилось число 1, значит вам улыбается удача вне дома, вам проще находить общий язык с людьми.

Двойка. Число 2 помогает при знакомствах. Оно повышает вашу энергетику и делает вас более обаятельными, привлекательными для противоположного пола. Люди, у которых такой номер телефона, чаще находятся в центре внимания, ими чаще интересуются окружающие. Это позволяет чаще связывать судьбу с нужными вам людьми.

Тройка. Это число огромной удачи, но оно почти никак не сказывается на энергетике конкретного человека-владельца номера. Тройка помогает выходить сухими из воды в трудных ситуациях. Это число помогает человеку обходить стороной проблемы и защищает от врагов.

Четверка. Число 4 — это символ невероятной стабильности. Энергетика человека благодаря Четверка чаще и больше остается на приемлемом уровне и не меняется слишком резко. Это позволяет чаще принимать правильные и быстрые решения по жизни. Такой номер хорошо сказывается на судьбе человека во всех сферах его жизни.

Пятерка. Число 5, полученное при сложении цифр, является очень сильным оберегом, который помогает следовать планам и выполнять безукоризненно самые важные жизненные задачи. Пятерка укрепляет энергетику и повышает жизненный тонус человека, давая ему большую психологическую выносливость.

Шестерка. Это число творческой удачи. Интеллектуальные задачи, которые стоят перед человеком с таким числом удачи, даются ему гораздо проще. Креативная деятельность тоже дается гораздо проще, если вашим числом-талисманов является число 6.

Семерка. Еще одно число удачи, которое по своим свойствам схоже с Тройкой. Семерка больше является числом финансовой фортуны, поэтому с таким талисманом проще совершать покупки, заключать сделки. Семерка также очищает энергетику человека от негатива и сознание от вирусных программ.

Восьмерка. Число 8 помогает человеку правильно распоряжаться своим временем, вести дела, планировать что-то на будущее. Карьера, бизнес и любые дела с таким числом должны идти в гору. С Восьмеркой проще становится распоряжаться свободными деньгами и становится легче принимать решения.

Девятка. Девятка наделяет человека теплом, добротой, душевным покоем. Также она помогает укреплять дружбу и любовь с окружающими людьми. Это лучшее число для семейных людей, но и одиночкам оно тоже оказывает невероятную поддержку. С девяткой жить становится проще, потому что легче находить что-то приятное в окружающих нас событиях.