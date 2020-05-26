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Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета

Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко до 24 июля, соответствующее решение огласил судья.

Ранее адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.

"Ходатайство удовлетворить, продлить до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует судью агентство "Укринформ".


МВД Украины заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

# В мире
По материалам: ria.ru

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