Конгрессвумен предпочла Байдена Трампу вопреки обвинениям в домогательствах

Вадим Карасев

Ильхан ОмарФото: Tasos Katopodis / Getty Images

Член палаты представителей от Миннесоты, США, Ильхан Омар заявила, что верит словам бывшей помощницы наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, обвиняющей политика в сексуальных домогательствах. Однако Омар отметила, что все равно будет голосовать за него на грядущих президентских выборах. Слова политика приводит Newsweek со ссылкой на ее интервью изданию The Times of London.

Когда конгрессвумен спросили об обвинениях бывшей сотрудницы сената Тары Рид в адрес Байдена, она ответила, что верит словам женщины. «Я верю Рид. Правосудие может быть отложено, но в нем никогда не должно быть отказано», — заявила Омар.

Она отметила, что хотела, чтобы демократические внутрипартийные выборы выиграл сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, но после того, как он вышел из президентской гонки в апреле, Байден стал ее единственным выбором на пост президента США.

Неохотная поддержка Байдена со стороны Ильхан Омар перекликается с решением самой молодой конгрессвумен США Александрии Окасио-Кортес, которая отказалась одобрять кандидатуру политика, но заявила, что поддержит его в противовес действующему президенту США Дональду Трампу. «Я всегда говорила, что буду поддерживать кандидата от Демократической партии [против Трампа]», — сказала она National Public Radio месяц назад.

После интервью Омар столкнулась с волной критики в социальных сетях. «Вера жертвам согласуется с моими ценностями. Да, я не поддерживала Байдена и не выбрала его в качестве нашего кандидата. (...) В этом интервью, которое я дала 6 мая, мы говорили об этом, и цитаты не всегда даются в контексте. Я буду голосовать за него и помогу ему победить Трампа», — написала она в понедельник, 25 мая, в своем Twitter-аккаунте.

«Я знаю, как важно создать пространство для того, чтобы люди могли делиться своими историями, независимо от того, верим ли мы им все на 100 процентов или нет», — добавила Омар.

Около месяца назад Рид публично обвинила бывшего вице-президента США в сексуальных домогательствах, которые, по ее словам, произошли в 1993 году. Женщина утверждает, что около 30 лет назад политик, занимавший на тот момент пост сенатора от штата Делавэр, в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Байден отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило.