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Кремль назвал пользу от новой сделки ОПЕК+

Кремль назвал пользу от новой сделки ОПЕК+Дмитрий ПесковФото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Новая сделка ОПЕК+ позволяет избежать обвала на мировых энергетических ранках. Такую пользу от соглашения назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, во многом именно благодаря достигнутым договоренностям удалось избежать «совсем негативного» развития ситуации на рынках. «Эффективность этой сделки проявляется в перспективе», — добавил Песков.

Сделка, о которой говорят в Кремле, заключена в середине апреля, в силу соглашение вступило с мая. Страны ОПЕК+ договорились снижать добычу нефти, за счет этого планируют стабилизировать цены на топливо на фоне пандемии коронавируса. Россия по этому договору взяла на себя максимальные обязательства: уровень добычи вернется к показателям 17-летней давности. Власти приготовились к периоду дешевой нефти, но верят, что со временем спрос на сырье вернется к росту.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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